ألمانيا.. «ليلة المرح»

دوسلدورف (أ ف ب)



ظهر المنتخب الألماني بصورة متألقة، بعد خروجه المخيب، من ربع نهائي كأس أوروبا التي استضافها، واعتزال العديد من كوادره الأساسية، وسحق نظيره المجري بخمسة أهداف في دوسلدورف، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من المستوى الأولى لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف ألمانيا، نيكلاس فولكروغ (27)، جمال موسيالا (58)، فلوريان فيرتز (66)، البديل ألكسندر بافلوفيتش (77) وكاي هافيرتز (81 من ركلة جزاء).

وتصدرت ألمانيا الترتيب بفارق الأهداف عن هولندا التي تلتقيها بعد ثلاثة أيام في قمة المجموعة، علماً أن الأخيرة حسمت فوزها في الدقائق الأخيرة على ضيفتها البوسنة والهرسك 5-2.

وفي أول ظهور لـ«دي مانشافت»، بعد الخيبة في كأس أوروبا، والخروج المر أمام إسبانيا 1-2 في ربع النهائي، بدت أنها متجددة، بغياب عدد من لاعبيها المخضرمين المعتزلين دولياً، وبقيادة نجمها الشاب جمال موسيالا الذي أسهم بتسجيل أربعة من الأهداف الخمسة.

وكرّم الاتحاد الألماني، الجناح موسيالا قبل انطلاق المباراة، بعدما تصدّر ترتيب الهدّافين في كأس أوروبا 2024، بالشراكة مع خمسة لاعبين آخرين بثلاثة أهداف.

وافتقد مدرب ألمانيا يوليان ناجلسمان لجهود ثلاثة لاعبين معتزلين دولياً، هم الحارس مانويل نوير، ولاعبا الوسط توني كروس وإلكاي جوندوجان، فيما عوّض غياب حارس بايرن ميونيخ بنظيره في برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيجن، كما أجرى خمسة تغييرات مقارنة بالتشكيلة الأخيرة التي خسرت أمام إسبانيا.

تبادل المنتخبان الهجمات طوال عشرين دقيقة، حتى لاحت أمام فولكروج فرصة افتتاح التسجيل، إثر تمريرة من موسيالا، لكنه أهدرها أمام الحارس بيتر جولاتشي الذي تصدى بقدمه (20).

وعوّض فولكروج الفرصة الأولى بهدف، بعد تمريرة من موسيالا مجدداً، عقب هجمة منظّمة وسلسلة من التمريرات وصلت أخيرا إلى مهاجم بوروسيا دورتموند الذي لم يجد صعوبة في التسجيل (27).

وكاد هافيرتز يُسجّل الثاني بتسديدة قوية من على مشارف المنطقة، لكن كرته ارتطمت بالعارضة (33).

وسنحت أمام هافيرتس فرصة أخطر بمواجهة الحارس المجري، لكن سدد إلى يسار المرمى (45).

قال فولكروج لشبكة «دازن» للبث التدفقي «الكثير من المرح، استمتعت كثيراً، حين تألق فلو فلوريان وجمال في الشوط الثاني، من الصعب إيقافهما حينما يكونان في هذا المستوى».

وأضاف «نحن محظوظون لوجودهم في الفريق، إنهما نعمة، سيكون الأمر ممتعاً لكل مشجع ألماني في السنوات القليلة المقبلة».

حاول لاعب أرسنال الإنجليزي مرة ثالثة، لكن تسديدته القريبة من الزاوية اليمنى للمرمى خلّصها الدفاع إلى ركنية (55).

وتألّق روبرت أندريتش في الدفاع عن مرماه بإبعاده تسديدة من البديل بنديجوز بولا أمام المرمى إلى ركنية (57).

وجاء الرد من الركنية نفسها التي أبعدها الدفاع، ووصلت إلى موسيالا المنطلق وحيداً في الأمام الذي تمكّن من تسجيل الثاني من مجهود فردي (58).

وحسم فيرتز الأمور بهدف ثالث من تسديدة جميلة، إثر تمريرة حاسمة من موسيالا (66).

وبصم البديل بافلوفيتش على هدف رابع بعد تسلّمه تمريرة من موسيالا، في ثالث كرة حاسمة له في المباراة (77).

وواجه تير-شتيجن الذي بات «الرقم واحد الجديد» حسب ناجلسمان بعد اعتزال نوير، أول تسديدة على مرماه في الدقيقة 79 تعامل معها بنجاح،

وتمكّن هافيرتز أخيراً من تدوين اسمه بين المسجّلين من ركلة جزاء (82).

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، عانت هولندا في حسم فوزها على ضيفتها في أيندهوفن حتى آخر الدقائق.

وبغياب المهاجم ممفيس ديباي الذي ما زال يبحث عن نادٍ منذ رحيله عن أتلتيكو مدريد الإسباني، في حين ألمحت الصحف المحلية أنه بات قريباً من التوقيع مع كورينثيانز البرازيلي، افتتح بديله جوشوا سيركسي الوافد الجديد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي التسجيل، بعد 13 دقيقة من صافرة البداية، وأدرك إرميدين ديميروفيتش التعادل، بعد تمريرة من دينيس حسينباشيتش (27).

وعاد سيركسي للتألق مجدداً بتمريره كرة الهدف الثاني إلى تيجاني ريندرز في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول (45+2).

وتقدم منتخب «الطواحين البرتقالية»، بفارق هدفين بفضل نجم ليفربول الإنجليزي كودي خاكبو بتمريرة من ريندرز (56)، قبل أن تحيي صربيا آمالها بإمكانية العودة بهدف المخضرم إدين دجيكو (73).

إلّا أن رجال المدرب رونالد كومان حسموا النتيجة لمصلحتهم بهدفين في غضون 5 دقائق قبل صافرة النهاية، بفضل البديل «السوبر» فاوت فيخورست الذي سجل رابع أهداف فريقه، بعد 14 دقيقة من دخوله إلى أرض الملعب (88)، وتشافي سيمونز بتمريرة من البديل الآخر دونيل مالن (90+2).