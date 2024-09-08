موراي يمدد عقده بـ 208 ملايين يورو

لوس أنجلوس (أ ف ب)



مدّد دنفر ناجتس بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» عام 2023، عقد صانع ألعابه الكندي جمال موراي لأربع سنوات، مقابل 208 ملايين دولار، وفقاً لما أفادت عدة وسائل إعلام محلية.

وأمضى موراي سنواته السبع في الدوري بقميص ناجتس، وقاده إلى الفوز بباكورة ألقابه في الموسم ما قبل الماضي، إضافة إلى بلوغه مع منتخب بلاده الدور ربع النهائي في أولمبياد باريس الشهر الماضي.

ذكرت صحيفة دنفر بوست وقناة «إي إس بي إن»، أن العقد الأقصى الجديد الذي وقّعه موراي سيظل سارياً حتى موسم 2028-2029. علماً أن الكندي كان بإمكانه أن يتحرر من عقده العام المقبل.

وحقق موراي (27 عاماً) في الموسم الماضي أعلى معدلات في مسيرته مع 21.2 نقطة و6.5 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، فضلاً عن أفضل نسبة تسديد مع 48.1 في المئة و42.5 في المئة عن الرميات الثلاثية.

وكان دنفر خسر فرصة الدفاع عن لقبه بسقوطه أمام مينيسوتا تمبروولفز، في سلسلة من سبع مباريات، في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في الموسم الماضي.

وتعرض موراي لتمزق في أربطة ركبته اليسرى، وغاب عن كامل موسم 2021-2022، لكنه عاد في الموسم التالي وسجل متوسط 20.0 نقطة و6.2 تمريرات حاسمة، في طريق دنفر للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويشكّل موراي إلى جانب زميله النجم الصربي نيكولا يوكيتش (29 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري المنتظم ثلاث مرات، ثنائياً متفجراً في قلب نجاح دنفر على مدار المواسم الماضية.

وقاد موراي، الذي كان الاختيار السابع في «الدرافت» خلال عام 2016، ناجتس الذي لم ينجح في تجاوز الدور الأول لـ «البلاي أوف» سوى مرة واحدة منذ عام 1994، إلى الدور الثاني أو أفضل في المواسم الخمسة الماضية.