نيجيريا «قوة ثلاثية» في «التصفيات الأفريقية»

أبوجا (أ ف ب)



تغلبت نيجيريا على ضيفتها بنين بثلاثة أهداف، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

سجّل أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا الإيطالي «45+2 و83»، والبديل المهاجم فيكتور أوسيمين الوافد الجديد إلى جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي الإيطالي «78».

وتصدرت نيجيريا وصيفة كوت ديفوار في النسخة الأخيرة من البطولة الأفريقية، المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً رواندا وليبيا «نقطة».

وهذا الهدف الـ22 لأوسيمين في 36 مباراة دولية، والأول منذ هدفه في مرمى غينيا الاستوائية في افتتاح كأس أمم أفريقيا في 14 يناير الماضي.

وكان مهاجم نابولي الإيطالي السابق غاب عن آخر أربع مباريات، من بينها أمام بنين وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة.

بدوره، سجّل لوكمان الذي قاد أتالانتا إلى لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على حساب باير ليفركوزن الألماني بتسجيله ثلاثية «هاتريك»، هدفيه السابع والثامن في مباراته الـ24.

وكانت ليبيا تعادلت مع ضيفتها رواندا 1-1.

وفي المجموعة الثالثة، حققت موريتانيا فوزاً متأخراً على ضيفتها بوتسوانا بهدف سجله سيدي بونا عمار «84».

واحتلت موريتانيا المركز الثاني، خلف مصر بفارق الأهداف، بعد فوز «الفراعنة» على الرأس الأخضر بثلاثية.

وقاد المهاجم المخضرم فنسان أبو بكر منتخب الكاميرون إلى الفوز على ضيفه ناميبيا بهدف سجله في الدقيقة 65.

وصعدت الكاميرون إلى صدارة المجموعة السابعة بفارق نقطة عن كينيا وزيمبابوي.