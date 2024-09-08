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الرياضة

سابالينكا «الملكة المتوجة» في «فلاشينج ميدوز»

سابالينكا «الملكة المتوجة» في «فلاشينج ميدوز»
8 سبتمبر 2024 09:20

نيويورك (رويترز)

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أحرزت أرينا سابالينكا لاعبة البيلاروسية، لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بعدما تغلبت 7-5 و7-5 على الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة السادسة، في المباراة النهائية لفردي السيدات.
وصمدت سابالينكا وسط الهتافات الصاخبة التي أطلقتها الجماهير بملعب آرثر آش دعماً لبيجولا، وكسرت إرسال منافستها في الشوط الأخير لتحسم لقبها الأول في فلاشينج ميدوز.
وبعد عام واحد على خسارتها في المباراة النهائية للنسخة الماضية من البطولة أمام الأميركية كوكو جوف، نجحت سابالينكا في تعويض تأخرها في كلتا المجموعتين، لتحقق الفوز في النهاية، وقد ارتمت على أرض الملعب في لحظة انتصارها.
وانتظرت بيجولا «30 عاماً» لوقت طويل، قبل أن تصل إلى النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى، لكنها لم تتمكن من مضاهاة قوة منافستها، رغم الدعم الكبير الذي حظيت به اللاعبة الأميركية من جماهير بلادها في نيويورك.
وحصدت المصنفة الثانية سابالينكا بذلك ثالث لقب لها في البطولات الأربع الكبرى، إذ سبق لها التتويج بلقب أستراليا المفتوحة مرتين. 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
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