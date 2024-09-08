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الرياضة

أوكرانيا تسقط في «الفخ»

أوكرانيا تسقط في «الفخ»
8 سبتمبر 2024 09:45

 
براج (د ب أ)

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سقط منتخب أوكرانيا في فخ الخسارة أمام ضيفه ألبانيا بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الأولى، بالموسم الرابع لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
لم يحافظ منتخب أوكرانيا على تقدمه بهدف يوخوم كونوبليا، بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت في العاصمة التشيكية براج.
بل نجح المنتخب الألباني في إدراك التعادل، بهدف أدريان إسمايلي في الدقيقة .54 وأضاف ياسر أساني الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليقتنص الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.
وتساوى منتخب ألبانيا بهذا الفوز مع جورجيا الذي يعتلي صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الثاني، متفوقاً بفارق الأهداف، بعد فوزه على التشيك 4-1.
وسيحل المنتخب الأوكراني ضيفاً على التشيك، في مباراة الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب المنتخب الألباني ضد ضيفه جورجيا في اليوم نفسه بمواجهة حاسمة على انتزاع الصدارة.
 

دوري الأمم الأوروبية
أوكرانيا
ألبانيا
التشيك
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