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الرياضة

مدرب إسبانيا يرفض «الأعذار»

مدرب إسبانيا يرفض «الأعذار»
8 سبتمبر 2024 09:48

 لندن (د ب أ)

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أكد لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أنه مازال هناك حاجة لتطور فريقه الفائز بلقب كأس أمم أوروبا «يورو 2024». وفازت إسبانيا بجميع مبارياتها السبع في «يورو 2024» في ألمانيا، بما في ذلك الفوز على أبطال العالم السابقين، إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.
لكن «الماتادور» عاد إلى المنافسات أمس الأول، وتعادل سلبياً مع مضيفه صربيا في مستهل مشواريهما في دوري أمم أوروبا، قبل مواجهة مضيفه سويسرا «الأحد».
وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي «هناك دائما إمكانية للتطور، حتى برغم ما حققناه في اليورو».
وأضاف «ندرك أننا تنتظرنا مباراة أمام منافس صعب للغاية، أعتقد أنهم كانوا أحد الفرق التي لعبت بشكل أفضل معنا في بطولة أوروبا، ولديهم لاعبون جيدون للغاية».
وقال «سنرى فريقين على مستوى مرتفع للغاية، سنحاول تعزيز نقاط قوتنا، وتقليص نقاط قوة المنافس، والمباراة ربما تكون مشروطة بطريقة لعبنا وحالة الملعب، الملعب عانى من بعض المشاكل التي أثرت عليه كثيراً، علينا أن نتأقلم مع الظروف، لا يمكننا أن نفعل أي شيء آخر». وختم دي لا فوينتي حديثه بالقول «لا يوجد مجال للأعذار، الأمر على ما هو عليه، وهذا ما أوضحناه للاعبين».

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