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الرياضة

سابالينكا مذهولة وعاجزة عن الكلام!

سابالينكا مذهولة وعاجزة عن الكلام!
8 سبتمبر 2024 10:21

نيويورك (د ب أ)

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أعربت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا عن شعورها بـ «الفخر»، عقب تحقيق حلمها، بالتتويج بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، رابع بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم.
واستعادت سابالينكا صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، عقب فوزها على الأميركية جيسيكا بيجولا 7-5 و7-5، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها مدينة نيويورك الأميركية. وأصبح هذا هو اللقب الثاني لسابالينكا في «جراند سلام» هذا العام، بعد فوزها في أستراليا، علماً بأنها البطولة الثالثة في مسيرتها الرياضية بشكل عام في المسابقات الأربع الكبرى. 
وصرحت سابالينكا عقب تتويجها بالبطولة، التي أقيمت على الملاعب الصلبة «إنني مذهولة وعاجزة عن الكلام حتى الآن».
أضافت اللاعبة البيلاروسية «لقد اعتقدت مرات عديدة أنني كنت قريبة للغاية من الفوز بلقب بطولة أميركا المفتوحة، لقد كان ذلك حلماً دائماً بالنسبة لي، وأخيراً حصلت على هذه الكأس الجميلة، وهذا يعني الكثير».
وكانت سابالينكا خسرت نهائي المسابقة العام الماضي أمام الأميركية كوكو جوف. 
كشفت سابالينكا في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: أتذكر كل تلك الهزائم الصعبة التي تعرضت لها في الماضي هنا، لا تستسلم أبداً، ولا تتخلى عن حلمك، واستمر في المحاولة والعمل الجاد، من أجل الوصول لحلمك. 
وشددت سابالينكا في نهاية حديثها «إذا ضحيت بكل شيء من أجل تحقيق حلمك، سوف تحصل عليه يوماً ما، إنني فخورة للغاية بنفسي».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
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