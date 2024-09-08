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الرياضة

وليامز وبرشلونة.. «الباب المفتوح»!

وليامز وبرشلونة.. «الباب المفتوح»!
8 سبتمبر 2024 11:04

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدو أن «ملف» انتقال الدولي الإسباني نيكو وليامز «22عاماً» جناح أتليتك بلباو إلى برشلونة، لم يُغلق بعد، رغم فشل وحيل اللاعب هذا الموسم إلى «البارسا»، وتفضيله البقاء موسماً جديداً مع ناديه الباسكي، بعد أن وعد شقيقه إينياكي ووالديه بالبقاء هذا الموسم.
وكان وليامز أحد أهم نجوم كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024» مع «لاروخا» الإسباني تحت قيادة لويس دي لافوينتي المدير الفني، والفائز بالبطولة.
ومن فرط إعجاب خوان لابورتا رئيس برشلونة بهذا النجم، وضعه ضمن أولوياته الأولى في الانتقال إلى «البارسا»، غير أن جهود «الكتالوني»، لم تكن كافية لإقناع أتليتك بلباو بالاستغناء عن وليامز هذا الصيف، في ظل سوء الأحوال المالية لبرشلونة، وعدم قدرته على دفع مقابل انتقال اللاعب، إلى جانب موقف وليامز نفسه ونزوله على رغبة شقيقه ووالديه.
غير أن وليامز لم يُغلق الباب تماماً أمام الرحيل إلى برشلونة في الصيف المقبل، لأنه يحلم بالفعل باللعب لهذا النادي الكبير، معترفاً في الوقت نفسه بأنه لم يكن ممكناً أن ينتقل هذا الصيف، لأنه قطع عهداً على نفسه أمام شقيقه ووالديه بالبقاء في بلباو، تلبية لرغبتهم، ولأنه هو شخصياً مرتبط عاطفياً بالنادي الباسكي الذي شهد أفضل سنوات شبابه.
وخرجت الصحافة الكتالونية، لتؤكد أن برشلونة صرف النظر عن صفقة وليامز بصفة نهائية، طالما أنه لم يوقع هذا الصيف، غير أن ما ذكرته صحيفة سبورت يؤكد أن برشلونة لم يصرف النظر، ولم يعدل عن مشروعه الخاص بالتعاقد مع اللاعب، وإنما سيواصل اهتمامه بالحصول على خدماته، حتى لو اضطر إلى «الاستدانة»، وفي الوقت نفسه قالت الصحيفة، إن وليامز نفسه لا يرغب في الاستمرار مع بلباو إلا هذا الموسم فقط، وإنه لا يريد أن يسمع أي كلام عن تجديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2027».
بدأ وليامز،المولود في 12 يوليو 2002، مرحلة الصبا في أوساسونا موسم 2012-2013، ثم انتقل إلى شباب بلباو حتى 2019، بينما بدأ مسيرته الاحترافية في باسكونيا موسم 2019-2020، ثم عاد مرة أخرى إلى الفريق«ب» في بلباو موسم 2020-2021، وفي العام نفسه تم تصعيده للفريق الأول.
ولعب ليامز لمنتخبي الشباب تحت 18و21 سنة، وانضم إلى منتخب «لاروخا» عام 2022.

الدوري الإسباني
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