التسجيل في كأس الاتحاد للجودو يُغلق الاثنين



أبوظبي (الاتحاد)



يُغلق مساء الاثنين باب الاشتراك في كأس الاتحاد للجودو، لفئة الشباب والناشئين التي يدشن بها الاتحاد موسمه الجديد، وتنطلق منافساتها التمهيدية صباح السبت المقبل، بالصالة الرئيسية في المقر الجديد لاتحاد الجودو، بمنطقة بني ياس شرق في أبوظبي، تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد.

وتعتبر البطولة «بروفة» لمنشآت صالة الاتحاد الجديدة، قبل افتتاحها الرسمي، وتم فتح الباب التسجيل للمشاركة في البطولة منتصف أغسطس الماضي، وسط تجاوب كبير من أندية الجودو ومراكزه الفرعية، ابتهاجاً ببدء النشاط، وميلاد مقر الاتحاد المتعدد الأغراض، والذي يرى النور للمرة الأولى هدية من القيادة الرشيدة لقطاع الشباب.

وحددت لائحة البطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين من مواليد 2007 و2008 و2009 بالنسبة للناشئين، و2004 و2005 و2006 بالنسبة لفئة الشباب، على أن تجرى عملية الميزان الرسمي للمشاركين عصر الجمعة، بصالة الاتحاد الجديدة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي خورفكان.

وسمحت اللائحة الفنية بمشاركة 4 مواطنين في الوزن الواحد من كل نادٍ، أو 4 لاعبين مواطنين، ولاعب مقيم في الوزن، ويتابع الجهاز الفني للمنتخبات البطولة، لانتقاء أبرز المواهب الواعدة لدعم المنتخبات العمرية.