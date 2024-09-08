الإثنين 9 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيجولا: تمنيت أن تسمح سابالينكا بـ«مجموعة»!

بيجولا: تمنيت أن تسمح سابالينكا بـ«مجموعة»!
8 سبتمبر 2024 11:19

 
نيويورك (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
سابالينكا تطارد التاريخ من «رحم المعاناة»!


أعربت لاعبة التنس الأميركية جيسيكا بيجولا عن رضاها التام عن ما قدمته خلال مشوارها في منافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشيج ميدوز» هذا العام.
وخسرت بيجولا 7-5 و7-5 أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت بمدينة نيويورك، مسقط رأس اللاعبة الأميركية.
وقالت بيجولا عقب المباراة «لقد كان وقتاً لا يصدق، أن أقف هنا في أول نهائي جراند سلام بالنسبة لي، لم أكن أتوقع ذلك».
أضافت بيجولا في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيد ميديا) «إنني ممتنة حقاً للأسابيع القليلة الماضية في البطولة التي شهدت بعض المباريات الرائعة التي تمكنت من الفوز بها».
أوضحت اللاعبة الأميركية «أتمنى لو سمحت سابالينكا لي بأن أفوز بمجموعة واحدة على الأقل، لقد خضنا مباراة صعبة قبل بضعة أسابيع».
واختتمت بيجولا حديثها قائلة «سابالينكا هي أفضل لاعبة في العالم تجيد اللعب على الملاعب الصلبة، لذا كنت أعرف أنها ستكون مواجهة صعبة».
وتسببت تلك الخسارة في إنهاء أحلام بيجولا، التي كانت تطمح للفوز بلقبها الأول في جراند سلام أمام الجماهير الأميركية في البطولة. وحظيت بيجولا بمؤازرة جماهيرية كبيرة على ملعب «آرثر آش»، لكنها لم تتمكن من ترويض قوة سابالينكا، وأهدرت فرصة حسمها للمجموعة الثانية -على الأقل- التي كانت قريبة من الفوز بها.

أميركا
التنس
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
الرياضة
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
اليوم 11:24
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأخبار العالمية
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
اليوم 11:01
الجزيرة يبحث عن التركيز
الرياضة
الجزيرة يبحث عن التركيز
اليوم 10:52
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
الرياضة
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
اليوم 10:50
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©