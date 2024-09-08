بيجولا: تمنيت أن تسمح سابالينكا بـ«مجموعة»!



نيويورك (د ب أ)



أعربت لاعبة التنس الأميركية جيسيكا بيجولا عن رضاها التام عن ما قدمته خلال مشوارها في منافسات فردي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشيج ميدوز» هذا العام.

وخسرت بيجولا 7-5 و7-5 أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت بمدينة نيويورك، مسقط رأس اللاعبة الأميركية.

وقالت بيجولا عقب المباراة «لقد كان وقتاً لا يصدق، أن أقف هنا في أول نهائي جراند سلام بالنسبة لي، لم أكن أتوقع ذلك».

أضافت بيجولا في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيد ميديا) «إنني ممتنة حقاً للأسابيع القليلة الماضية في البطولة التي شهدت بعض المباريات الرائعة التي تمكنت من الفوز بها».

أوضحت اللاعبة الأميركية «أتمنى لو سمحت سابالينكا لي بأن أفوز بمجموعة واحدة على الأقل، لقد خضنا مباراة صعبة قبل بضعة أسابيع».

واختتمت بيجولا حديثها قائلة «سابالينكا هي أفضل لاعبة في العالم تجيد اللعب على الملاعب الصلبة، لذا كنت أعرف أنها ستكون مواجهة صعبة».

وتسببت تلك الخسارة في إنهاء أحلام بيجولا، التي كانت تطمح للفوز بلقبها الأول في جراند سلام أمام الجماهير الأميركية في البطولة. وحظيت بيجولا بمؤازرة جماهيرية كبيرة على ملعب «آرثر آش»، لكنها لم تتمكن من ترويض قوة سابالينكا، وأهدرت فرصة حسمها للمجموعة الثانية -على الأقل- التي كانت قريبة من الفوز بها.