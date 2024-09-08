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الرياضة

شرودر: فوز مستحق أمام العروبة وفريق واحد لعب كرة حقيقية!

شرودر: فوز مستحق أمام العروبة وفريق واحد لعب كرة حقيقية!
8 سبتمبر 2024 12:40

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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حجز النصر مقعده في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، للمرة الخامسة على التوالي، بعدما نجح في تخطي عقبة ضيفه العروبة 2-1، في مباراة إياب الدور الأول، والتي جمعت الفريقين، على استاد آل مكتوم، بعد التعادل السلبي في «الإياب» منذ أسبوعين على ملعب العروبة.
وقاد «الثنائي» علي مبخوت المُتوج بجائزة نجومية المباراة، والمدافع جلوبير ليما، «الأزرق» إلى «قلب الطاولة» أمام ضيفه العروبة، والذي تقدم بالهدف الأول بهدف حامد الجابري في الدقيقة 53، قبل أن يعود «العميد» بـ«ثنائية» مبخوت في الدقيقة 64، والمدافع جلوبير ليما من رأسية متقنة في الدقيقة 98.
ويعد التأهل الحالي إلى ربع النهائي في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، هو «الخامس» لـ«العميد» منذ تغيير نظام البطولة موسم 2020- 2021، بعدما تخطى الفجيرة 2-1 في الموسم الأول، وصولاً إلى المباراة النهائية أمام شباب الأهلي، وفي الموسم التالي تخطى «الأزرق» منافسه الظفرة في الدور الأول، والبطائح موسم 2022- 2023، وصولاً إلى قبل النهائي، وعجمان 6-3 في الموسم الماضي 2023- 2024. 
ووصف الهولندي ألفريد شرودر مدرب «الأزرق» تأهل فريقه بالمستحق، وقال: «أعتقد أن فريقاً واحداً كان يلعب كرة قدم حقيقية في الملعب!»، في إشارة إلى تعمد المنافس التراجع الدفاعي وتعطيل الكرة، وأضاف: «أشكر العروبة على التطور، والمنافس كان نداً في الملعب»، لافتاً إلى أن «تحويل التأخر بهدف إلى فوز أمر صعب، استحق عليه اللاعبون الشكر».
في المقابل، عبر البرتغالي برونو ميجيل مدرب العروبة عن حسرته للخسارة، وقال: «نشعر بالحسرة والندم للخسارة في اللحظات الأخيرة، واجهنا سيناريو صعباً، ولم نستحق الخسارة في الوقت القاتل»، مؤكداً أن فريقه لعب بندية أمام منافس قوي، وتوقع أن يكون النصر بين الأفضل في الموسم الحالي.

مصرف أبوظبي الإسلامي
النصر
علي مبخوت
العروبة
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