كوزمين: أنا لست مهماً في الشارقة!



علي معالي (أبوظبي)

تركت تصريحات الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، بعد نهاية مباراة فريقه أمام خورفكان، والتأهل إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» ولقاء الوحدة، العديد من «علامات الاستفهام» في «بيت الملك»، ودارت بين جماهيره تساؤلات كثيرة.

وقال كوزمين: «سمعت أن هناك لاعباً أجنبياً قادماً إلى الفريق، وهو ما يدعوني إلى القول إنني غير مهم في النادي حتى أعرف، لكنها ليست مشكلة، والمهم أن يكون لدينا لاعبون أكثر، حتى تكون الخيارات عديدة».

ولا يزال مسلسل إهدار الفرص السهلة الضائعة يمثل صداعاً في رأس كوزمين، وقال: «وضعنا أنفسنا تحت ضغط طوال المباراة، نظراً للفرص العديدة المتاحة، وكان بإمكاننا أن نُنهي المباراة مُبكراً، ولكن في الإجمالي اجتهد اللاعبون، وسعيد بعودة «المصابين» شاهين عبدالرحمن، وماجد حسن، ومحمد عبدالباسط، وسالم سلطان وداركو مياسميتش اللاعب الكرواتي الجديد».

ونجح الشارقة في صناعة 8 فرص محققة، أهدر منها 6 فرص بغرابة، وسدد «الملك» 9 مرات على مرمى خورفكان، وأظهر الحارس أحمد حمدان تألقاً واضحاً في التصدي لها، ويحتاج الشارقة بالفعل إلى «مهاجم قناص» يستطيع التسجيل من الفرص العديدة.

وأظهر كايو لوكاس مستوى متميزاً ومتألقاً حتى الآن مع الشارقة، حيث سجل هدفين في مرمى خورفكان بصناعة رائعة من لوان بيريرا، ليسهم كايو في 5 أهداف في آخر 5 «ديربيات» بالدوري وكأس المصرف «سجّل 4 أهداف وصنع هدفاً»، وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة الأخيرة، نظراً لما قدمه من مستوى طوال الـ90 دقيقة.