تألق إماراتي في «بينوس كلاسيك لبناء الأجسام»



دبي (الاتحاد)



أشاد علي بن حيدر، نائب رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالأداء المتطور الذي قدمه لاعبونا، وأهمية دور الصالات الرياضية في الدولة، في بلوغ التكامل للارتقاء بالمستويات المحلية نحو العالمية، وذلك خلال تتويجه الفائزين في بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، والتي تقام منافساتها في مركز دبي التجاري، بتنظيم نادي بينوس الرياضي.

وثمن ابن حيدر تنظيم البطولة الدولية بمكانة فنية عالية، واستقطابها نخبة اللاعبين من مختلف الجنسيات، مما أسهم في إيجاد فرصة ثمينة للاعبي الإمارات للتعرف على أفضل المستويات الجسمانية على مستوى العالم والتنافس معها، لما لذلك من دور حيوي بتحفيز اللاعبين الموهوبين على خوض المنافسات، مؤكداً أن «بينوس كلاسيك» تُعد إضافة مهمة إلى البطولات التي ينظمها الاتحاد، أو يشرف عليها على المستويات كافة، وأن فوز لاعبينا بعدد نوعي ومتميز من الميداليات في بطولتي العالم وآسيا خلال السنوات الماضية، يعكس قيمة الشراكة بين الاتحاد والصالات الرياضية.

وشهدت المنافسات نجاح علي ضاوي لاعب منتخبنا في الفوز بكأس بطل للأبطال لفئة الفيزيك، ونال الميدالية الذهبية في فئة 176 سنتمتراً، فيما حصد عبدالله البلوشي الميدالية الفضية في فئة الموسكولار فيزيك.

وكشفت البطولة عن تميز لاعبي مصر في الكلاسيك فيزيك لفئة 175 سنتمتراً بنيل محمد شحاتة، ومحمد رزق، وخالد محمد، الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بالترتيب، بينما حل الإماراتي خالد إبراهيم رابعاً.

وفي مصارعة الذراعين، فاز الإماراتي عبدالله الشراري بذهبية الوزن المفتوح لفئة أصحاب الهمم، بعد فوزه على الكويتي خالد العوضي، ووصف مدربه جاسم المطروشي الفوز بالإنجاز المتميز لمصارعة الذراعين الإماراتية، مقدماً الشكر لأسرة بينوس كلاسيك، لجهودها الفنية ولجنة مصارعة الذراعين في الاتحاد.

وشهد منافسات البطولة الدكتور رافائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعدد من القيادات الرياضية في الدولة، وسط حضور جماهيري كبير.