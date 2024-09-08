«الأبيض الأولمبي» يلتقي البحرين في «الودية الثانية»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



يستضيف منتخبنا الأولمبي نظيره البحريني، في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء الاثنين، على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، في «الودية الثانية»، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وتفوق «الأبيض الأولمبي» أمام «الأحمر البحريني» بهدفي علي المعمري في «الودية الأولى» يوم الجمعة الماضي على ذات الملعب.

وتدخل التجارب الودية، والمشاركات على صعيد المنافسات الخليجية والإقليمية في غرب آسيا، ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لخوض الاستحقاق الأهم والمتمثل في التصفيات الآسيوية في سبتمبر وأكتوبر 2025، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بالسعودية.