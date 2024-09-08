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الرياضة

«بطولات فزاع» تترقب الموسم الجديد في «الصيد والفروسية»

«بطولات فزاع» تترقب الموسم الجديد في «الصيد والفروسية»
8 سبتمبر 2024 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جاهزيته لانطلاق الموسم الجديد من بطولات فزاع للرياضات التراثية، وذلك خلال مشاركة المركز في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الـ 21، بمنصة تفاعلية ضخمة، للاستفادة من هذا الحدث الدولي في أبوظبي، في مجال رياضات الصيد التراثية.
واستقبلت المنصة كبار الشخصيات من القيادات الرشيدة، إلى جانب معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، الذي أبدى إعجابه بالمحتوى الغني والمتنوع للمنصة، والاستغلال المتميز للتكنولوجيا في خدمة التراث وصون الهوية الوطنية، كما زارت المنصة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، التي أثنت على جهود المركز في تعزيز وترسيخ تراث الدولة في ذاكرة أبناء الوطن، وعمله المتواصل لربط الأجيال الجديدة بتاريخها وموروثها الحضاري. 
كما استقبلت المنصة العديد من الرواد في مجالات الصيد والفروسية والمهتمين والراغبين بالمشاركة في موسم بطولات فزاع للرياضات التراثية، حيث توفر المنصة كل ما يتعلق بشروط وأحكام المشاركة في بطولات فزاع، بالإضافة إلى طرق التسجيل التي توفرها إدارة البطولات من خلال التطبيق الذكي «إف3». 
وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، أن المعرض يشهد تطوراً مستمراً عاماً بعد آخر، ويعتبر جزءاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي يعتبر ليس مجرد فعالية سنوية تجمع بين عشاق هذه الرياضات والأنشطة من مختلف أنحاء العالم، بل صورة حقيقية لاعتزاز بلادنا بماضيها وحاضرها، ورؤيتها وتطلعاتها إلى مستقبل أكثر رفعة وازدهار، من خلال سعيها للحفاظ على تراثنا الغني وصون الهوية الوطنية للدولة.
من جانبه، أشار راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى أن المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تعتبر فرصة فريدة لعرض اهتمام وجهود المركز في الحفاظ على التراث الوطني للدولة، هذا الاهتمام الذي تعكسه رؤية واستراتيجية المركز في تعزيز قيمة الموروث الثقافي الإماراتي وتطويره، من خلال دمج الأصالة بالتقنيات الحديثة.

الإمارات
أبوظبي
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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