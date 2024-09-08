استعراض تجارب الإمارات في مؤتمر طب الكرة بأميركا الجنوبية



أبوظبي (الاتحاد)



سجل الطب الرياضي الإماراتي حضوراً متميزاً في مؤتمر أميركا الجنوبية لطب كرة القدم، بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، بمشاركة 500 عضو من مختلف دول العالم.

وقدم مركز «فيفا» الطبي بدبي مقترحين علميين، لتطوير برامج تأهيل وعلاج اللاعبين من الإصابات الرياضية، مما ترك أفضل الانطباعات عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للعناية بصحة الرياضيين، والارتقاء بالطب الرياضي، وتقديم العناية اللازمة، خاصة في مجال كرة القدم.

وعرض الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز «فيفا» الطبي بدبي، بروتوكول العودة إلى الملاعب، بعد الجراحة الطبية، والذي يطبق حالياً في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بإصابات العضلة الضامة وأسفل البطن، والذي يتميز بسرعة العودة إلى ممارسة النشاط الرياضي، خلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، ما أسهم في استقبال العديد من نجوم الكرة العالمية خلال الفترة الماضية لتطبيق هذا البروتوكول في دبي.

واستعرض المركز تجربة الفحص الطبي للاعبين، قبل بداية الموسم الرياضي، أو عند توقيع العقود الجديدة، خلال الانتقال من نادٍ إلى آخر، وذلك باعتماد نموذج جديد للفحوص يرتكز أساساً على الوقاية من الموت المفاجئ في الملاعب، إلى جانب بروتوكول تقييم مؤشرات اللياقة والأداء الرياضي، وهو ما يمنح الأندية معلومات دقيقة عن كل أنواع الإصابات التي تعرض لها اللاعب سابقاً، وتحديد مدى احتمالية معاودتها مرة أخرى، أو تأثيرها على الأداء الرياضي للاعب في بقية مشواره بالملاعب.

وتم اختيار مركز فيفا الطبي بالإمارات للمشاركة في «كونجرس» طب كرة القدم بأميركا الجنوبية من بين 25 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل السمعة المرموقة التي وصل إليها الطب الرياضي في الدولة، والنجاحات التي حققها في استقطاب أشهر نجوم الكرة في العالم للعلاج في الإمارات، والاستفادة من التجهيزات المتطورة والكفاءات الكبيرة والتسهيلات المتوفرة.