خوسيه بوتو: نياشميتش «لاعب مثالي»



علي معالي (أبوظبي)



وجه خوسيه بوتو، المدير الرياضي لفريق أوسييك الكرواتي، رسالة شكر إلى داركو نياشميتش المنتقل حديثاً إلى الشارقة، وقال: «كان لاعباً مثالياً في الملعب وخارجه ولم يتسبب أبداً في أي مشاكل، وأثبت احترافية كبيرة، في القيام بجميع مهامه مع الفريق، قبل أن يرحل في رحلة جديدة، أتمنى له التوفيق فيها في الملاعب العربية».

قال بوتو، في تصريحات نشرتها الصحافة الكرواتية: رحيل نياشميتش مفاجأة للجماهير، لأنه أحد أكبر العناصر المهمة بالفريق، وكان في السنة الأخيرة من عقده، وهناك اتفاق للسماح له بالانتقال، ووافقت على رحيله من أجل تأمين مستقبله.

وشارك نياشميتش «26 عاماً» في مباراة الشارقة أمام خورفكان، في أول ظهور بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وانتهت لمصلحة «الملك» 2- 1، وتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الوحدة.