سلطان بن شخبوط يشيد بنجاح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالنجاح المتميز لـ «النسخة 30»، من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، يمثِّلون 82 دولة، منهم نخبة من الأبطال العالميين، وبمشاركة قياسية للاعبين المواطنين الذين بلغ عددهم 333 لاعباً ولاعبة

وثمن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وأشاد بالجهود التنظيمية المتميزة لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برئاسة حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة النادي

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، بإقامة احتفال مسيرة شعلة مئوية الاتحاد الدولي للشطرنج، في مركز «المارينا مول بأبوظبي»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، حيث حمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الشعلة في بداية الاحتفال، بحضور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأكَّد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أنَّ وصول المهرجان إلى هذه المرحلة من النجاح في مسيرته الممتدة، يتوِّج الدعم والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، وجهود مجلس إدارة النادي والأجهزة التنفيذية والفنية والإدارية.