بيلينجهام.. «النبأ السعيد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



عاد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد، قبل استئناف مباريات الدوري الإسباني «الليجا»، بعد أن غاب عن الفريق منذ عطلة نهاية الأسبوع الأول للمسابقة، بسبب مشكلة في قدمه.

وكانت التقديرات الأولية لفترة الإصابة، تشير إلى أن بيلينجهام لن يستعيد عافيته وفورمته، من أجل العودة للمباريات، إلا بنهاية سبتمبر الحالي، ولكن يبدو أن استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا في مباريات «الأجندة الدولية» أتاح له قسطاً أكبر من الراحة، التي كان بحاجة إليها بالفعل، بعد 12 شهراً من المباريات المتتالية مع ناديه ومنتخب بلاده، الأمر الذي عجّل بعودته خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن بيلينجهام يشارك بالفعل في جزء من الحصص التدريبية للفريق في «فالديبيباس» مركز التدريب الخاص بريال مدريد، وأنه اعتباراً من الأسبوع المقبل يشارك في التدريبات بالكامل، قبل عودة الفريق إلى المباريات لمواجهة ريال سوسيداد 14سبتمبرالحالي، إذ أن الجدول الزمني الذي تحدد لعودته يعني إمكانية مشاركته في المباراة، الأمر الذي يسعد أيضاً الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، في الوقت الذي يعاني فيه «الأمرّين» من كثرة إصابات لاعبيه هذا الموسم، حيث امتلأت «عيادة» النادي باللاعبين المصابين، بدءاً بمتوسط الميدان الفرنسي إدواردو كامافينجا، والإسباني داني سيبايوس، ومروراً بالفرنسي أوريليان تشواميني، وقلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجير، وانتهاءً بالبرازيلي إيدر ميليتاو الذي أصيب في التدريبات مع منتخب بلاده، والتركي أردا جولر الذي أصيب أيضاً مع منتخب بلاده.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، بعد أن ينزل ضيفاً على ريال سوسيداد، يلعب 3 مباريات متتالية على أرضه بمختلف المسابقات، قبل أن يتوجه إلى استاد «واندا متروبوليتانو» لمواجهة أتلتيكو مدريد في آخر مباريات سبتمبر.