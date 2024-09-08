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الرياضة

كندا تطيح أميركا على أرضها بعد 67 عاماً!

كندا تطيح أميركا على أرضها بعد 67 عاماً!
8 سبتمبر 2024 15:00

 
كانساس سيتي (أ ف ب)

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حقّق المنتخب الكندي لكرة القدم أول انتصار له في عقر دار نظيره الأميركي منذ 67 عاماً، بعد أن تغلب عليه 2-1، في مباراة دولية ودية في كانساس.
سجّل للمنتخب الكندي، الذي يشرف عليه الألماني جيسي مارش، كل من جاكوب شافيلبورج (17) وجوناثان ديفيد (17)، فيما سجّل للمنتخب الأميركي لوكاس دل لا توري (66).
ويعود آخر فوز للكنديين على أرض جارهم الأميركي إلى العالم 1957 ضمن تصفيات كأس العالم (3-2).
وواصل المنتخب الأميركي عروضه المهزوزة في الفترة الأخيرة، بعد أن خرج من الدور الأول لمسابقة كوبا أميركا التي أقيمت على أرضه وأدت إلى إقالة المدرب جريج بيرهالتر.
وذكرت تقارير إعلامية أنّ مدرب توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو يستعد لاستلام مهام تدريب المنتخب الأميركي.

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