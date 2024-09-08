ناجلسمان «متحمس» للقمة بين ألمانيا وهولندا



دوسلدورف (د ب أ)



يتطلع يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم، إلى مباراة الفريق القادمة ببطولة دوري الأمم الأوروبية ضد مضيفه هولندا.

واستهل المنتخب الألماني مشواره في المسابقة القارية، بانتصار كاسح 5-صفر على ضيفه المجر، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في القسم الأول للبطولة، حيث شهدت المباراة تألقاً لافتاً من جمال موسيالا، الذي أحرز هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

في المقابل، افتتح منتخب هولندا مسيرته بالبطولة بالفوز 5-2 على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بنفس الجولة.

وقال ناجلسمان قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الثلاثاء: «أتطلع بالفعل للمواجهة المقبلة، لقد سجلوا أيضاً خمسة أهداف، هولندا لديها فريق جيد جداً وإمكانات كبيرة عندما يتعلق الأمر بلاعبيها البدلاء، إني متحمس حقاً».

التقى المنتخبان مؤخراً في مارس الماضي قبل بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا، لكن ناجلسمان تحدث عن المواجهة السابقة بين الفريقين، قائلاً: «لم يكن الأمر سهلاً للغاية، ينبغي علي أن أقول ذلك».

كانت المباراة ضد المجر هي الأولى لمنتخب ألمانيا، بعد كأس الأمم الأوروبية على أرضه، وأراد ناجلسمان أن يظهر لاعبوه نفس الحماس الذي أظهروه في البطولة.

وتحققت أمنية ناجلسمان عقب الفوز الكاسح على المجر، حيث كرر المدرب الألماني كلمات مثل «المتعة» و«العمل الجاد» و«الرغبة في الفوز»، خلال المقابلات التي أجراها بعد اللقاء، وأكد أن «الارتباط بالجماهير» عاد على الفور.

وصرح نيكلاس فولكروج، مهاجم الفريق: «لقد كانت الأجواء رائعة، لدي بالفعل شعور بأن النشيد الوطني يغنى بصوت أعلى قليلاً مرة أخرى، أنا أغني بصوت عالٍ دائماً».