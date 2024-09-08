ألمانيا تحتفل بـ «الرباعي المعتزل»



دوسلدورف (د ب أ)



قال رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن حفل وداع رسمياً للرباعي مانويل نوير وتوني كروس وتوماس مولر وإلكاي جوندوجان سيقام خلال إحدى مباراتي الفريق المتبقيتين على ملعبه خلال العام الحالي.

وقال فولر لصحيفة «بيلد أم سونتاج» الألمانية: «سنقدم للاعبينا وداعاً لائقاً، في إحدى مباراتينا القادمتين على أرضنا، ونمنحهم أجواءً لطيفة ومناسبة».

وأعلن نوير وكروس ومولر وجوندوجان، الذين يعتبرون من ضمن أساطير كرة القدم الألمانية، اعتزالهم اللعب الدولي بعد مشاركتهم مع منتخب «الماكينات» في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي استضافتها ألمانيا هذا الصيف.

وذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يخطط لإقامة حفل وداع في مباراة الفريق ضد ضيفه منتخب هولندا يوم 14 أكتوبر المقبل، على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ.

من ناحية أخرى، يخطط فولر لترك منصبه، بعد نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصرح فولر: «بالنسبة لي، بالطبع، عام 2026 هو النهاية، كنت أرغب في الانتهاء الآن».

وكان فولر قرر تمديد عقده قبل أمم أوروبا ليكون برفقة يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، الذي مدد عقده أيضاً حتى بعد مونديال 2026.

يشار إلى أنه تم تعيين فولر مديراً رياضياً لمنتخب ألمانيا بعد وداع الفريق المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.