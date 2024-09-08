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الرياضة

اتحاد الكرة يُكرم «دموع الفرح»

اتحاد الكرة يُكرم «دموع الفرح»
8 سبتمبر 2024 15:16


أبوظبي (الاتحاد)

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كرّم اتحاد كرة القدم المشجع الإماراتي الصغير سعيد المري الذي كان موجوداً في مدرجات أحمد بن علي في الدوحة، لمؤازرة وتشجيع منتخبنا الوطني، في مباراته مع شقيقه القطري، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز «الأبيض» بثلاثية مقابل هدف، وأهدى اللاعبون قميص المنتخب للمشجع سعيد تكريماً له.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي «لقطة مؤثرة» للمشجع سعيد البالغ من العمر 9 سنوات، وهو يذرف دموع الفرح، لحظة تسجيل الهدف الثالث، فضلاً عن تشجيعه بطريقة متميزة نالت إعجاب الجميع، حيث حرص اتحاد الكرة على توجيه الدعوة له للحضور إلى ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات للقاء اللاعبين ومتابعة الحصة التدريبية.
وأعرب سعيد عن فرحته الغامرة وسعادته البالغة، بوجوده مع اللاعبين والحديث معهم، مؤكداً أنه سيحرص على الحضور في مدرجات استاد هزاع بن زايد لتشجيع «الأبيض» في مباراته أمام إيران، متمنياً مواصلة حصد الانتصارات في التصفيات. 

الإمارات
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