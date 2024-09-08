الإثنين 9 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العراق يُعلق مشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا

العراق يُعلق مشاركاته في بطولات اتحاد غرب آسيا
8 سبتمبر 2024 17:31

 
بغداد (د ب ا)

أخبار ذات صلة
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
انتخابات نيابية في الأردن


قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تعليق أنشطته وكافة مشاركاته بجميع بطولات اتحاد غرب آسيا بسبب «ابتعاده عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي».
وذكر اتحاد الكرة العراقي في بيان صحفي «الاتحاد العراقي لكرة القدم يبدي استغرابه من القرار غير المقبول وغير المنصف الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبة، باعتبار منتخب الناشئين العراقي خاسراً مباراتيه أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجة صفر-3 في البطولة المقامة حالياً في الأردن، رغم بلوغه الدور قبل النهائي بطلاً لمجموعته الأولى برصيد أربع نقاط.
وأوضح البيان «الاتحاد العراقي إذ يستنكر هذا القرار المجحف بحق منتخب الناشئين، فإنه يؤكد على احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن امتلاكه الإثباتات التي تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا، وسيقوم بنشر الأوراق الرسمية التي تؤكد سلامة موقفه».
كما أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن وفد منتخب الناشئين العراقي طالب في الاجتماع الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حالياً بفحص جميع أعمار اللاعبين في المنتخبات الثلاثة الأردن ولبنان والعراق، والتأكد من سلامة أوراقهم الثبوتية كافة، فلم يجد إلا قراراً تعسفياً مبيتاً لم يمهل الاتحاد حق الرد المكفول له وفق اللوائح خلال مدة 24 ساعة، وصدر القرار قبل انتهاء تلك المدة».
وشدد البيان أنه «وفقاً لما قرره اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فإن الاتحاد العراقي قرر تعليق أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولات اتحاد غرب آسيا نتيجة لسياسة هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العمل الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها اتحاد غرب آسيا».

العراق
اتحاد غرب آسيا
لبنان
الأردن
آخر الأخبار
الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»
الرياضة
الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»
اليوم 11:30
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
الرياضة
مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
اليوم 11:24
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
الأخبار العالمية
الأردن: إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر
اليوم 11:01
الجزيرة يبحث عن التركيز
الرياضة
الجزيرة يبحث عن التركيز
اليوم 10:52
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
الرياضة
شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©