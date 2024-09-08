«إصابة غريبة» تُبعد كالافيوري عن إيطاليا



ميلانو (أ ف ب)



يغيب ريكاردو كالافيوري عن تشكيلة المنتخب الإيطالي لمواجهة إسرائيل، بسبب إصابة في الساق، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان له أنّ كالافيوري سيعود إلى ناديه أرسنال الإنجليزي، بعد أن تعرّض لإصابة في ربلة ساقه اليسرى، خلال الفوز على فرنسا 3-1 في باريس.

وأصيب كالافيوري «22 عاماً» بطريقة غريبة، عندما تعرّض عثمان ديمبلي للعرقلة من أليساندرو باستوني، فطار ووقع على ساق المدافع الإيطالي الشاب.

وتواجه إيطاليا التي أخفقت في الدفاع عن لقبها في كأس أوروبا الأخيرة، بعد خروجها من الدور الثاني نظيرتها إسرائيل في بودابست الاثنين، ضمن الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

ويتساوى فريق المدرب لوتشانو سباليتي بثلاث نقاط ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول مع بلجيكا التي هزمت إسرائيل 3-1.