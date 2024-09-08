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الرياضة

الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا

الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
8 سبتمبر 2024 19:17

 
الجزائر (د ب أ)

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يفتقد المنتخب الجزائري لكرة القدم جهود، إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، عندما يلاقي مضيفه منتخب ليبيريا، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
وقال الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي، إن بن ناصر، تعرض لإصابة خلال المران الذي جرى صباح الأحد بالمركز التقني سيدي موسى ساعات قبل السفر إلى مونروفيا عاصمة ليبيريا.
وأوضح الاتحاد أن بن ناصر، اضطر للانسحاب من المران، وأنه بعد إجراء الفحوص الطبية، تأكد أن اللاعب لن يكون بإمكانه المشاركة في المباراة أمام ليبيريا.
وبذلك ينضم بن ناصر، لقائمة اللاعبين الذين يغيبون عن مباراة ليبيريا بداعي الإصابة، والتي تضم رياض محرز، وحسام عوار، وريان آيت نوري، ومحمد أمين عمورة، وهشام بوداوي.
يذكر ان المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الخامسة بعد فوزه على ضيفه غينيا الاستوائية 2 - صفر، مستفيداً من تعادل توجو وليبيريا 1-1.

كأس أمم أفريقيا
الجزائر
ليبيريا
ميلان
إسماعيل بن ناصر
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