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الرياضة

ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي

ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
8 سبتمبر 2024 19:19

 
باريس (د ب أ)

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أكد مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، أنه يواصل العمل على إيجاد طريقة للحصول على أفضل أداء من كيليان مبابي.
وبات مهاجم ريال مدريد هو رأس الحربة الصريح لمنتخب فرنسا، وهو الدور الذي يؤديه حالياً مع الفريق الإسباني، بعد الانتقال إليه، قادماً من باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولكن اللاعب البالغ «25 عاماً» حقق النجاح الأكبر عند توظيفه في مركز الجناح.
وقدم مبابي أداءً باهتاً أثناء توظيفه مهاجماً صريحاً في مباراة إيطاليا التي انتهت بخسارة فرنسا بنتيجة 1-3 في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، حيث سدد مرتين فقط منها كرة واحدة فقط على المرمى.
لكن ديشامب يصر على أن مبابي مرتاح في اللعب في عمق الهجوم، حيث يمنحه حرية أكبر في هذا المركز.
وصرح ديشان لقناة «تي إف 1» الفرنسية «إنه مهاجم يلعب في مركز محوري، وهو ما يمنحه قدراً كبيراً من الحرية، ولكنه ليس لاعباً محورياً خالصاً مثلما يتوقع البعض».
وأضاف «إنه يلعب في نفس المركز الذي يلعب فيه مع ناديه، بنفس الحرية التي يتمتع بها».
وأوضح «مبابي ليس مهاجما يتمركز داخل منطقة الجزاء، أو مهاجم محوري، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم أمور فنية ليكون الفريق متكاملاً قدر الإمكان».
من جانبه، يعترف أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا بأن اللاعبين يحاولون التأقلم مع اعتزال أوليفييه جيرو بعد «يورو 2024».
وقال جريزمان لبرنامج تيليفوت «إنه خط هجوم جديد، فلم يعد لدينا مهاجم بنفس مواصفات جيرو الذي يتمركز في عمق دفاع المنافسين». ويميل ديديبه ديشامب لعدم إشراك مبابي أساسياً في مباراة بلجيكا بدوري أمم أوروبا في محاولة منه لتخفيف الأعباء البدنية على اللاعبين.

 

دوري أمم أوروبا
فرنسا
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
إيطاليا
بلجيكا
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