الجزيرة يصعد للقاء العين في ربع نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



مراد المصري (أبوظبي)



تأهل الجزيرة لملاقاة العين في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، رغم خسارته أمام البطائح 1-2، في إياب الدور الأول الذي أقيم على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليصعد «فخر أبوظبي» على حساب «الراقي» بمجموع نتيجة المباراتين 4-3، بعدما سبق له الفوز 3-1 ذهاباً.

تقدم الجزيرة بهدف سجله رامون ميريز من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك البطائح التعادل بوساطة أناتولي في الدقيقة 84، وأضاف أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

غلب الحذر على انطلاقة اللقاء من الفريقين، قبل أن يصل الجزيرة ويهدد منافسه بكرة عرضية من نبيل فقير، حولها ريتشارد برأسه، إلا أن العارضة تصدت للكرة في الدقيقة 28.

رد البطائح بهجمة سريعة، لتصل أوليفيرا الهارب من الرقابة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس ليكوفيتيش تصدى لتسديدته في الدقيقة 31.

حصل الجزيرة على ضربة جزاء، بعد عرقلة عزيز جانيف لاعب البطائح لرامون ميريز مهاجم «فخر أبوظبي»، وتقدم ميريز لتنفيذ ضربة الجزاء، وسددها بنجاح من تحت يدي الحارس إبراهيم عيسى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

اقترب كيبانو من إضافة الهدف الثاني للجزيرة، بعد مجهود فردي توغل من الجانب الأيسر داخل المنطقة، إلا أن الحارس إبراهيم عيسى أنقذ الموقف في الدقيقة 68.

عاد إبراهيم عيسى لينقذ مرمى فريقه مجدداً، بعد هجمة مرتدة وتسديدة من نبيل فقير كان حارس البطائح لها بالمرصاد في الدقيقة 70.

أدرك البطائح التعادل بكرة رأسية متقنة من أناتولي الذي ارتقى لكرة عرضية عالية من عزيز جانيف في الدقيقة 84.

وقلب البطائح النتيجة لمصلحته بهدف أنطونيو فيالهو بتسديدة مباشرة من ضربة ركنية في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.