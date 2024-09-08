«أدنيك» تُطلق تحدي وسباقات ترايثلون صير بني ياس



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلنت مجموعة أدنيك عن تنظيم فعاليات الدورة الافتتاحية لترايثلون تحدي صير بني ياس، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسباقات المسافات الكاملة العالمية، وذلك مطلع عام 2025.

وينظم التحدي الذي من المقرر إقامته بشكل سنوي من مجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالشراكة مع سباق تحدي العائلة العالمي، الذي يقام في أكثر من 27 دولة، ويضم 35 سباقاً، بمشاركة أكثر من 75 ألف رياضي.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة الأولى لتحدي صير بني ياس مشاركة أكثر من 2800 متسابق، بالإضافة إلى ما يزيد على 1500 زائر محلي ودولي، ويتضمن التحدي سباقات السباحة لمسافة 3.8 كم، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180 كم، والجري لمسافة 42.2 كم، والتي تقام على مدار 17 ساعة لمراحلها المختلفة.

ويصاحبه تنظيم سباق الترايثلون لنصف المسافة، والذي يبدأ بالسباحة لمسافة 1.9 كم، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 90 كم، والجري لمسافة 21.2 كم، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة المجتمعية والرياضية والسياحية للمشاركين والزوار.

قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالتعاون مع مجموعة أدنيك، لتقديم أوجه الدعم الفني واللوجيستي للنسخة الأولى من ترايثلون صير بنى ياس، وإخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الإمارة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأشار العواني إلى أن تنظيم ترايثلون صير بني ياس للمسافات الكاملة، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يعكس قدرة أبوظبي على استضافة الأحداث الرياضية الدولية واسعة النطاق، ويدعم رؤيتنا لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، بما يتماشى مع أهداف المجلس الاستراتيجية المتمثلة في تقديم تجربة عالمية المستوى لجميع المشاركين والمتابعين، وتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة، وجعلها نمطاً للحياة اليومية».

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يندرج إطلاق هذا السباق، وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لاستحداث واستقطاب الفعاليات العالمية الكبرى في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع الفعاليات المتخصصة في المنطقة».

وأضاف: «إن مجموعة أدنيك تملك رؤية وخطة عمل متكاملة لإنجاح التحدي ليكون السباق الرائد دولياً لاستقطاب الرياضيين والزوار من جميع أنحاء العالم»، مبيناً أنه وقع الاختيار على جزيرة بني ياس نظراً للمقومات السياحية والبنية التحتية المتطورة، وموقعها المتميز الذي يؤهلها لاستضافة هذه الفعالية بنجاح لافت، وتقديمها للعالم بالشكل الأمثل.

وكشف الظاهري عن أن هذه السباقات تهدف للترويج للمقومات السياحية لجزيرة صير بني ياس وزيادة عدد الفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة، الأمر الذي يسهم في تعزيز المساهمات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على المنطقة، كما تعمل على رفع نسبة الإشغالات الفندقية والحجوزات على الجزيرة، ودعم النمو المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أهمية تعاون مجموعة «أدنيك» مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم واستضافة الترايثلون في صير بني ياس، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهة سياحية رياضية استثنائية تستقطب أبرز المنافسات الرياضية بمشاركة رياضيين دوليين.

ومن جانبه، قال جورت فلام، الرئيس التنفيذي لسباق ترايثلون العائلة الدولي: «سيكون بمقدور الرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم الاستمتاع بتجربة متكاملة، في جزيرة صير بني ياس الفريدة والاستثنائية التي تشكّل مكاناً مثالياً لاستضافة عشاق ولاعبي الترايثلون، حيث يوفر القائمون على التنظيم والاستضافة على توفير كل ما يستلزم، من أجل المتنافسين وعائلاتهم، وفقاً لمعايير الضيافة الشرق أوسطية التي لا مثيل لها».

وأضاف: «قبل عشر سنوات نظمنا نصف ترايثلون في المنطقة، والآن نحن متحمسون للعودة إلى الإمارات مع أول سباق للمسافات الطويلة يقام في المنطقة، ونتطلع إلى العمل مع شركاءنا في مجموعة أدنيك لتنظيم الترايثلون الأكثر رواجاً في العالم».

ويشمل تحدي ترايثلون صير بني ياس الذي يستمر لأيام عدة، عدداً كبيراً من الأنشطة والبرامج العائلية والمجتمعية والسياحية والترفيهية التي تلبي احتياجات الأعمار كافة من الزوار، بما يتضمن ركوب الخيل داخل محمية الجزيرة الطبيعية، وفعاليات الخوص والسباحة، والتجديف بالكاياك في مياه منطقة الظفرة الرائعة.