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الرياضة

«الدراسة» تحرم بطلة «فلاشينج ميدوز» من الفرحة!

«الدراسة» تحرم بطلة «فلاشينج ميدوز» من الفرحة!
8 سبتمبر 2024 21:47

 
لندن (د ب أ)

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حرمت العودة للدراسة، البريطانية ميكا ستويسافيلييتش من الاحتفال بفوزها بلقب أميركا المفتوحة للتنس، وأهدت الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً اللقب لبريطانيا، بعد فوزها بمجموعتين على اليابانية واكانا سونوبي.
وأصبحت ميكا أول فتاة بريطانية تتوج باللقب في «فلاشينج ميدوز» في نيويورك منذ هيثر واتسون في عام 2009، لكنها تستعد لبدء عامها الدراسي الحادي عشر في الأسبوع الجاري.
وتدرس الفتاة اللندنية في مدرسة لوفبورو أمهورست، المرتبطة بالأكاديمية الوطنية لناشئات التنس، وتدعو أن تتفادى درس الرياضيات في أول يوم لها في العودة إلى الدراسة.
وقالت «سأطير إلى بريطانيا اليوم الأحد، وسأعود إلى المدرسة يوم الثلاثاء، وأستعد للحصول على شهادة الثانوية العامة هذا العام، فهي خطوة مهمة».
وختمت تصريحاتها «أكره الرياضيات، ولم أحصل بعد على جدولي الدراسي، لكنني متأكدة من أنه سيكون مضغوطاً للغاية».

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