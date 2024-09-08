«المدرب المؤقت» لإنجلترا سعيد بالأشياء الجميلة



لندن (د ب أ)



أبدى لي كارسلي، المدير الفني المؤقت للمنتخب الإنجليزي، سعادته بما قدمه الفريق ولاعبه جاك جريليش، حيث جاءت بدايته في قيادة الفريق بالفوز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن المنتخب الإنجليزي، وصيف كأس أمم أوروبا 2024، بدأ مسيرته بعد رحيل مدربه السابق جاريث ساوثجيت، الذي أمضى في المنصب ثمانية أعوام، عقب أيام من الخسارة أمام إسبانيا في برلين.

ولجأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى تعيين كارسلي، المدير الفني لمنتخب أقل من 21 عاماً بشكل مؤقت، لكن البداية الرائعة في دوري الأمم الأوروبية قد تجعل الأمر دائماً.

وبسؤاله عما إذا كانت بداية الفريق في دوري الأمم قد أعجبته، قال المدرب المؤقت ولاعب منتخب أيرلندا السابق: «لقد أحببت ذلك حقاً». وأضاف: «في بعض الفترات من المباراة أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، يجب عليك أن تحاول أن تكون أفضل دائماً، لكنني أدرك أننا تدربنا معاً أربع مرات فقط».

وتابع مدرب إنجلترا: «لكننا رأينا لمحات ورأينا الكثير من الأشياء التي نستطيع القيام بها في المستقبل أيضاً، وفي المجمل كان يوماً جميلاً بالنسبة لنا».