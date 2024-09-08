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الرياضة

تونس.. «6 من 6»

تونس.. «6 من 6»
8 سبتمبر 2024 22:40

 
الجديدة (د ب أ)

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فاز المنتخب التونسي على نظيره الجامبي 2-1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.
ورفع منتخب تونس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وهو الذي افتتح مشواره بالفوز على مدغشقر بهدف في الجولة الأولى يوم الأربعاء الماضي.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب جامبيا عند نقطة واحدة، فيما تقام مباراة أخرى بالمجموعة الاثنين، بين منتخبي جزر القمر ومدغشقر.
وتقدم المنتخب التونسي عن طريق علي عبدي في الدقيقة 11، وأدرك منتخب جامبيا التعادل عبر علي سوي في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 75 سجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للمنتخب التونسي.
ويلعب منتخب تونس في الجولة المقبلة مع ضيفه منتخب جزر القمر يوم السادس من أكتوبر المقبل، فيما يلعب منتخب جامبيا في الجولة ذاتها مع مضيفه منتخب مدغشقر.

كأس أمم أفريقيا
تونس
جامبيا
المغرب
مدغشقر
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