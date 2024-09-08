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الرياضة

شباب الأهلي يضرب موعداً مع النصر

شباب الأهلي يضرب موعداً مع النصر
8 سبتمبر 2024 22:46

 مصطفى الديب (أبوظبي)

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نجح شباب الأهلي في تخطي عقبة عجمان، والصعود إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التعادل بهدف لكل منهما، في ختام إياب الدور الأول، وانتهت مباراة الذهاب بفوز «الفرسان» بهدفين، ليتأهل بمجموع المباراتين لمواجهة النصر.
أحرز وليد أزارو هدف «البرتقالي»، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما أدرك يوري سيزار التعادل لـ «الفرسان» في الدقيقة 52.
سيطر عجمان على الشوط الأول، من حيث الخطورة، فيما لم يظهر شباب الأهلي بالصورة المطلوبة، واكتفى بالاستحواذ على الكرة، وترجم وليد أزارو خطورة «البرتقالي» بهدف رائع من عرضية أسكنها الشباك، وفي الشوط الثاني، عاد «الفرسان» بقوة حتى أدرك التعادل بتوقيع يوري سيزار، من جملة رائعة، انفرد على أثرها بالحارس، ولم يجد صعوبة في هز الشباك.

مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
عجمان
النصر
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