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الرياضة

الدنمارك تواصل التألق في «دوري الأمم»

الدنمارك تواصل التألق في «دوري الأمم»
8 سبتمبر 2024 22:58

 
كوبنهاجن (أ ف ب)

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حققت الدنمارك فوزها الثاني توالياً في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، إثر تغلبها على صربيا 2-0 في كوبنهاجن، ضمن منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول.
وسجل ألبرت جرونبايك باكورة أهدافه الدولية (36)، قبل أن يضيف يوسف بولسن الهدف الثاني بضربة مقصية رائعة (61)، ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 6 نقاط.
وأثبت المنتخب الدنماركي قوته على أرضه، حيث احتفظ بسجله خالياً من الهزائم في آخر 13 مباراة، بينها مباراة الجولة الأولى، حين تغلب على نظيره السويسري بالنتيجة ذاتها في كوبنهاجن.
وكان المنتخبان الدنماركي والصربي تعادلا سلباً في دور المجموعات في كأس أوروبا الأخيرة التي استضافتها ألمانيا خلال الصيف الحالي.
وسيكون الاختبار التالي الأصعب للدنمارك، حين تحل على إسبانيا بطلة أوروبا في مورسيا يوم الثاني عشر من أكتوبر في الجولة الثالثة، قبل أن تستضيفها بعدها بشهر في كوبنهاجن.
ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الأربع، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقاً مع أصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني، على أن يهبط أصحاب المركز الأخير إلى المستوى الثاني.

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك
صربيا
إسبانيا
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