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الرياضة

بني ياس والجزيرة وشباب الأهلي تُكمل ربع النهائي

بني ياس والجزيرة وشباب الأهلي تُكمل ربع النهائي
9 سبتمبر 2024 01:21

مصطفى الديب (أبوظبي)

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اكتمل عقد ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي يلتقي فيه الوحدة «حامل اللقب» مع الشارقة، وشباب الأهلي مع النصر، والوصل مع بني ياس، والعين مع الجزيرة، وذلك مع ختام الدور الأول مساء أمس، الذي شهد صعود بني ياس والجزيرة وشباب الأهلي، على حساب دبا الحصن والبطائح وعجمان على التوالي.
تأهل بني ياس، بعد فوزه على دبا الحصن 3-صفر، على استاد خورفكان، وسبق أن تفوق «السماوي» 4-2 ذهاباً، وسجل الأهداف يوسف نياكاتي في الدقيقة 36، وخلف الحوسني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وشهد الشوط طرد فويانوفيتش مهاجم دبا الحصن في الدقيقة العاشرة.
ورغم محاولات الحصن للعودة إلى المباراة، إلا أن ماركوفيتش ينجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 93. 
وصعد الجزيرة رغم خسارته أمام البطائح 1-2، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ليصعد «فخر أبوظبي» على حساب «الراقي» بمجموع نتيجة المباراتين 4-3، بعدما سبق له الفوز 3-1 ذهاباً.
تقدم الجزيرة بهدف سجله رامون ميريز من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأدرك البطائح التعادل بوساطة أناتولي في الدقيقة 84، وأضاف أنطونيو الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
ونجح شباب الأهلي في تخطي عقبة عجمان، والصعود إلى ربع النهائي، بعد التعادل بهدف لكل منهما، في ختام إياب الدور الأول، وانتهت مباراة الذهاب بفوز «الفرسان» بهدفين ليتأهل بمجموع المباراتين لمواجهة النصر.
أحرز وليد أزارو هدف «البرتقالي»، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما أدرك يوري سيزار التعادل لـ «الفرسان» في الدقيقة 52.

بني ياس
الجزيرة
شباب الأهلي
الوحدة
النصر
الوصل
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