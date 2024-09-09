إسبانيا.. «عودة الاستعراض»



جنيف (أ ف ب)



حققت إسبانيا بطلة أوروبا التي لعبت بعشرة لاعبين طوال 70 دقيقة، فوزاً ساحقاً على سويسرا 4-1 في دوري الأمم الأوروبية، في حين منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده فوزاً متأخراً على أسكتلندا 2-1.

في المباراة الأولى، وبعد بداية مخيبة في هذه المسابقة أسفرت عن تعادلها سلباً مع صربيا في الجولة الاولى، حققت إسبانيا فوزاً لافتاً على سويسرا في جنيف.

عاد إلى صفوف منتخب إسبانيا لاعب وسطها المؤثر رودري، بعد غيابه عن المباراة الأولى الأربعاء بداعي الإيقاف، وحمل شارة القائد في غياب ألفارو موراتا المصاب، كما غاب أيضاً داني أولمو الذي تعرض لإصابة طفيفة ضد صربيا.

بدأت إسبانيا المباراة بقوة، وبعد مجهود فردي رائع لجناحها لامين يامال أحد نجوم كأس أوروبا الأخيرة، مرر كرة عرضية تابعها خوسيلو مهاجم الغرافة القطري برأسه داخل الشباك، رغم تدخل الحارس السويسري جريجور كوبل (4).

ردت سويسرا بهدف لمدافعها بشير أوميراجيت، لكنه لم يحتسب، لأن زميله ريمو فرويلر لمس الكرة (9).

وأضافت إسبانيا الهدف الثاني، عندما سدد الجناح الآخر نيكو وليامز كرة قوية، لم يتمكن كوبل من السيطرة عليها، لتتهيأ أمام فابيان رويس، فتابعها داخل الشباك (13).

بيد أن إسبانيا تلقت ضربة قوية بطرد قلب دفاعها روبان لو نورمان، إثر ارتكابه خطأ على المهاجم بريل امبولو (20)، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وكادت سويسرا تقلص الفارق، عندما سدد محمد زكي أمدوني كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تصدت لها العارضة (25)، ولكن أمدوني تمكن بعدها من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وضغط المنتخب السويسري في الشوط الثاني، من دون أن يتمكن من إدراك التعادل، قبل أن يسقطه ضيفه بالضربة القاضية بهدفين متتاليين، الأول عن طريق رويس مستغلاً كرة عرضية (77)، والثاني عبر فيران توريس الذي انفرد بالحارس، إثر تمرير أمامية من خوسيلو وسجل في شباكه (80).

وفي المجموعة ذاتها، حققت الدنمارك فوزها الثاني توالياً بتغلبها على صربيا 2-0.

وسجل ألبرت جرونبايك باكورة أهدافه الدولية (36)، قبل أن يضيف يوسف بولسن الهدف الثاني بضربة مقصية رائعة (61)، وتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة بالعلامة الكاملة مقابل 4 لإسبانيا.

وأثبت المنتخب الدنماركي قوته على أرضه، حيث احتفظ بسجله خالياً من الهزائم في آخر 13 مباراة، بينها مباراة الجولة الأولى، حين تغلب على نظيره السويسري بالنتيجة ذاتها في كوبنهاجن.

وكان المنتخبان الدنماركي والصربي تعادلا سلباً في دور المجموعات في كأس أوروبا الأخيرة التي استضافتها ألمانيا خلال الصيف الحالي.

وسيكون الاختبار التالي الأصعب للدنمارك، حين تحل على إسبانيا بطلة أوروبا في مورسيا يوم الثاني عشر من أكتوبر في الجولة الثالثة، قبل أن تستضيفها بعدها بشهر في كوبنهاجن.

وضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول، انقذ نجم النصر السعودي رونالدو الذي نزل بديلاً مطلع الشوط الثاني، بلاده من التعادل بتسجيله هدف الفوز 2-1 في مرمى أسكتلندا قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

ارتأى مدرب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز عدم إشراك النجم رونالدو أساسياً، وزج بمهاجم ليفربول الإنجليزي ديوجو جوتا في مركز رأس الحربة، وعاونه في المقدمة جناح ميلان رافايل لياو على الجهة اليسرى وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي الإنجليزي على اليمنى.

فاجأ المنتخب الأسكتلندي أصحاب الأرض بهدف السبق عبر لاعب وسط نابولي الجديد سكوت ماكتوميناي الذي استغل ركلة حرة فانسل من وراء الدفاع وأودع الكرة داخل الشاك بعد مرور 7 دقائق.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للبرتغال لم تنجح في تعديل النتيجة خلال ما تبقى من الشوط الأول.

شارك رونالدو مطلع الشوط الثاني بدلاً من بيدرو نيتو، وسرعان ما نجحت البرتغال في إدراك التعادل، عندما سار لياو بالكرة، ومررها باتجاه برونو فرنانديز الذي تابعها في الشباك (51)، مسجلاً هدفه الرابع والعشرين في 73 مباراة دولية.

واحتفل فرنانديز بأفضل طريقة ممكنة بعيد ميلاده الثلاثين الذي يصادف اليوم، علماً أنه كان يخوض مباراته رقم 600، منذ بدء مسيرته مع الأندية ومنتخب بلاده.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف الفوز، عندما تلقى كرة من نونو منديش فتابعها داخل الشباك (88)، ورفع رونالدو رصيده إلى 132 هدفاً على الصعيد الدولي في 212 مباراة.

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت كرواتيا على بولندا بهدف سجله لاعب وسطها الرمز لوكا مودريتش 52.

ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الأربع، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقاً مع أصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني، على أن يهبط أصحاب المركز الأخير إلى المستوى الثاني.