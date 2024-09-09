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الرياضة

سابالينكا تطارد التاريخ من «رحم المعاناة»!

سابالينكا تطارد التاريخ من «رحم المعاناة»!
9 سبتمبر 2024 09:19

 
نيويورك (د ب أ)

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تتطلع البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى مكانة تاريخية في عالم التنس، بعد تتويجها ببطولة أميركا المفتوحة للمرة الأولى، بعد الفوز على الأميركية جيسيكا بيجولا بمجموعتين متتاليتين.
وتجاوزت سابالينكا المعاناة، بعد خسارتها في نهائي العام الماضي أمام الأميركية الأخرى كوكو جوف، رغم فوز البيلاروسية في المجموعة الأولى.
وحققت سابالينكا على ملعب «آرثر آش» لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى، وبإمكانها الفوز بالعديد من الألقاب الأخرى، في ظل تفوقها الكاسح على الملاعب الصلبة.
وقالت اللاعبة البيلاروسية «بعد أن فقدت والدي، كان هدفي دائماً هو وضع اسم عائلتنا في تاريخ التنس».
وأضافت «في كل مرة أرى اسمي منقوشاً على تلك الكأس، أكون فخورة بنفسي وبعائلتي التي لم تستسلم أبداً لتحقيق حلمي، وقدمت كل ما لديها لاستمراري في عالم التنس». وتابعت «الفوز بلقب أميركا المفتوحة كان حلمي دائماً، ولا أصدق أنني نجحت في ذلك، وبفضل فريقي نجحنا في تحقيق الكثير».
وتحتل سابالينكا حالياً المرتبة الثانية في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لكنها تدرك المطلوب منها لاستعادة الصدارة مرة أخرى.
وحققت سابالينكا لقبين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام الذي واجهت خلاله ظروفاً قاسية، بينما عطلتها الإصابة في بطولتي رولان جاروس وويمبلدون.
وبسبب ذلك، ابتعدت البولندية إيجا شفيونتيك بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، لكن سابالينكا تعرف المطلوب منها لاستعادة الصدارة.
وقالت اللاعبة البيلاروسية «بصراحة، لا أحاول التركيز على التصنيف، ولم أراجع ترتيبي بعد البطولة».
وأضافت «بل أحاول فقط التركيز على نفسي، وأعرف أنه إذا قدمت أداءً جيدًا في كل بطولة، واللعب بروح قتالية في كل مباراة، سأكون المصنفة الأولى عالمياً مرة أخرى».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
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