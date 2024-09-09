روجليتش يعادل «القياسية الرابعة» في «إسبانيا للدراجات»



مدريد (رويترز)



فاز السلوفيني بريموش روجليتش بلقب سباق إسبانيا للدراجات للمرة الرابعة، بعدما احتفظ بصدارة الترتيب العام، بعد المرحلة الأخيرة، وهي عبارة عن سباق فردي عكس الساعة لمسافة 24.6 كيلومتر في مدريد، وفاز بها ستيفان كونج.

وكان روجليتش قد استعاد صدارة الترتيب العام من الأسترالي بن أوكونور في نهاية «المرحلة 19» يوم الجمعة، ومضي في طريقه ليعادل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالسباق، والمسجل باسم الإسباني روبرتو إيراس.

ورفع روجليتش إصبعه إلى السماء، مبتسماً في نهاية المرحلة، إذ أنهى السباق بفارق دقيقتين و36 ثانية أمام أوكونور صاحب المركز الثاني، بينما جاء إنريك ماس في المركز الثالث.

وقال روجليتش «الأمر يتطلب تضحية كبيرة، ليس فقط من جانبي، وإنما أسرتي والمحيطون بي، نضحي جميعاً، نحيا من أجل هذا، أنا سعيد لأنني تمكنت من القيام بحسم الفوز وأثمن الدعم حقيقة، وكلما اقتربت من نهاية السباق، زادت رغبتك في حسم الفوز، وكان الأمر صعباً، لكن كل الأمور سارت على ما يرام، كنت سريعاً وأنا سعيد».

ويأتي الفوز بعدما اضطر روجليتش للانسحاب من سباق فرنسا قبل «المرحلة 13»، بعدما تعرض لحادثين في مرحلتين متتاليتين.

وكان روجليتش مرشحاً للفوز بالسباق للمرة الرابعة، بعدما تُوج بطلاً ثلاث مرات متتالية منذ 2019، في ظل غياب يوناس فينجارد وتادي بوجاتشر الفائز بسباقي فرنسا وإيطاليا والبطل الأولمبي ريمكو إيفنبول عن السباق.

لكن أوكونور انتزع الصدارة من روجليتش، بعد الفوز بالمرحلة السادسة، وابتعد عنه بفارق نحو خمس دقائق، لكن المتسابق السلوفيني زحف نحو المقدمة، واعتلى صدارة الترتيب بفوزه في المرحلة 19.

وقال أوكونور «كنت أتوقع تقديم أداء جيد في بداية السباق، لأنني كنت أعرف أنني قادر على ذلك، ولكن ليس المركز الثاني في الترتيب العام.

أحياناً يكون عليك أن تثق بحدسك، وأحياناً قد تكون أذكي بعض الشيء بعدم الوثوق فيه، لذا أعتقد أن الأمر يتعلق باختيار لحظاتك في السباقات الكبرى، وربما يكون هذا الدرس الذي استخلصه».

وكان روجليتش آخر من خاض المرحلة الختامية، وسجل زمناً قدره 26 دقيقة و9 ثانية، ليحتل المركز الثاني في المرحلة، بفارق 31 ثانية خلف السويسري كونج.

وقال المتسابق السويسري «إنه أمر رائع، أخيراً، انتظرت، قاتلت طويلاً لحصد هذا الفوز».