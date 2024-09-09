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الرياضة

مدرب إنجلترا يتخلص من «الشك الذاتي»!

مدرب إنجلترا يتخلص من «الشك الذاتي»!
9 سبتمبر 2024 10:11

 
لندن (رويترز) 

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قال لي كارسلي مدرب إنجلترا، إنه تساءل في بعض الأحيان، عن ما إذا كان غير قادر على تدريب منتخب إنجلترا مؤقتاً، لكن فوز فريقه 2-صفر على أيرلندا في دبلن يوم السبت الماضي، في أول مباراة له مدرباً هدأ هذا الشك الذاتي.
وتولى كارسلي، الذي خاض 40 مباراة مع أيرلندا، بعد أن تأهل للعب مع المنتخب من خلال جدته، منصب المدرب المؤقت لإنجلترا، بينما تبحث إنجلترا عن خليفة دائم لجاريث ساوثجيت.
ولم يمنح الفوز على أيرلندا منتخب إنجلترا بداية مثالية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم فحسب، بل ربما عزز فرص كارسلي في شغل المنصب بشكل دائم، وسيكون على رأس القيادة الفنية للفريق «الثلاثاء» ضد فنلندا في استاد ويمبلي.
وقال كارسلي لوسائل إعلام بريطانية «دائماً ما تعتقد أنه من السهل أن تكون مدرباً للمنتخب الإنجليزي، عندما تجلس في المنزل، لكن في بعض الأحيان كنت أعتقد أنني لست متأكداً من قدرتي على القيام بذلك، ولكن الفوز في دبلن عزز ثقتي بنفسي وبقية أفراد الجهاز الفني أيضاً، إذ أننا في الواقع بخير وسيكون كل شيء على ما يرام».

إنجلترا
دوري الأمم الأوروبية
أيرلندا
ساوثجيت
فلندا
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