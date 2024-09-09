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الرياضة

46 دارساً في دورة «مدربي الكاراتيه»

46 دارساً في دورة «مدربي الكاراتيه»
9 سبتمبر 2024 10:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


شارك 46 دارساً في دورة صقل وتصنيف للمديرين الفنيين ومدربي الكاراتيه والإداريين التي نظمها اتحاد الكاراتيه، بصالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، ضمن خطته السنوية للارتقاء بالمستوى الفني للعبة بالدولة.
وشملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية، عن أهم ما ورد في الشروط الفنية لبطولات الموسم، وشرح لأحدث تعديلات قانون التحكيم الدولي، بالإضافة إلى تدريب عملي للكاتا وللكوميتيه، وحضر الدورة 36 مدرباً ومساعد مدرب، و10 إداريين. 

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قام بإلقاء المحاضرات الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والخبير نادر بيجي مدرب منتخب الإمارات للكاتا، والحكم الدولي جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام، عضو لجنتي الحكام بالاتحاد الآسيوي والدولي.

الشارقة
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اتحاد الكاراتيه
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