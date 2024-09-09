جمال عبدالله: لم أفقد «أمل العودة» رغم «دكة العامين»!



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكثر من عامين قضاهما الحارس جمال عبدالله على «دكة البدلاء»، مكتفياً بمواصلة التدريبات، من دون أن يفقد الأمل في العودة إلى المشاركة، قبل أن يحظى بفرصته الأولى مع ناديه الجديد العروبة، والذي انتقل إليه مطلع الموسم الحالي 2024- 2025، قادماً من كلباء على سبيل الإعارة، ليشارك أساسياً في مباراة فريقه أمام مضيفه النصر 1-2، في إياب الدور الأول، لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكمل «المخضرم» جمال عبدالله صاحب «36 عاماً»، 835 يوماً بعيداً عن المباريات الرسمية في كل المسابقات، منذ آخر ظهور بقميص «النمور» أمام بني ياس 1-1 في الجولة الأخيرة للدوري موسم 2021- 2022، قبل أن يعود ليلعب أساسياً في مباراة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر.

وحافظ جمال عبدالله حارس العروبة على نظافة شباكه في المواجهة أمام النصر، حتى لحظة خروجه مستبدلاً للإصابة في الدقيقة 61، قبل أن تستقبل شباك زميله الحارس «البديل» عبدالله صنقور هدفين على التوالي في الدقيقتين 63 و98 أطاحا بالعروبة من الدور الأول، بعد الخسارة 1-2.

وقال الحارس العائد للمشاركة الرسمية في تصريحات لـ «الاتحاد»: «حاولت تقديم الأفضل في مباراتي الأولى مع العروبة، وتعرضت لإصابة طفيفة حرمتني إكمال المباراة، ولكني عازم على تقديم الإضافة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق».

وحول أسباب غيابه عن المشاركة لموسمين كاملين على التوالي مع كلباء، قال: «حقيقة لا أعرف الأسباب الحقيقية لعدم المشاركة، وربما كانت وجهة نظر فنية للمدرب، بالنسبة لي لاعباً محترفاً احترمت رؤية الجهاز الفني وعقدي مع النادي، وواصلت التدريبات من دون توقف على مدار موسمين، قبل الانتقال حالياً إلى العروبة».

ووصف جمال عبدالله موسم المنافسة الحالي لأندية المحترفين بالقوي والمثير، وأضاف: «المستويات تبدو متقاربة من خلال ما كشفت عنه الانطلاقة في الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأعتقد أن الانضباط في الملعب، واستغلال الفرص أمام المرمى أهم العوامل لإحداث الفارق بين المتنافسين».

وحول مستوى فريقه الحالي العروبة، بعد الخسارة في مباراتين في الدوري أمام النصر 1-5، والجزيرة 0-2، قبل الخروج من الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام «العميد» بالتعادل 0-0 ذهاباً، والخسارة 1-2 في الإياب.

وقال جمال عبدالله: «العروبة فريق صاعد حديثاً، ويحتاج إلى مزيد الانسجام، وأتمنى أن يخرج الفريق بصورة أفضل».