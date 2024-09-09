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الرياضة

شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!

شباب الأهلي يطمئن على «العمق»!
9 سبتمبر 2024 10:50

 
مراد المصري (أبوظبي)

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اطمأن شباب الأهلي على ما يملكه من خيارات في قائمته هذا الموسم، من خلال نجاحه في تجاوز عجمان، وبلوغ ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، رغم خوضه مباراة إياب الدور الأول، وسط غيابات عديدة، إلا أن بقية الأسماء نجحت في تعويض ذلك.
وقام البرتغالي باولو سوزا مدرب «الفرسان»، بإجراء العديد من التغييرات على مختلف الخطوط، وتحديداً في الهجوم، وجاء الرد من خلال القدرة على تحمل استقبال الهدف من عجمان، والعودة بالنتيجة بإدراك التعادل بهدف سجله يوري سيزار، وهو أول أهدافه في المسابقة خلال مباراته السابعة.
ويدرك شباب الأهلي أهمية وجود «العمق» في صفوفه، بالنظر لكونه يحارب على أكثر من جبهة هذا الموسم، إلى جانب مشاركته الخارجية في دوري أبطال آسيا 2، مما يجعله مطالباً بـ «المداورة» وتوفر البدلاء المناسبين على نفس مستوى اللاعبين الأساسيين، وهو ما يظهر بوضوح في القائمة القادرة على استمرار العطاء خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، عانى «البرتقالي» من «عقدة» شباب الأهلي في مطلع الموسم، وقابله 3 مرات في أول 4 مباريات من الموسم، خسر أمامه في «دوري أدنوك للمحترفين»، وأيضاً ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل التعادل في الإياب الذي لم يكن كافياً ليودع الفريق المسابقة.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
عجمان
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