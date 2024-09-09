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الرياضة

الجزيرة يبحث عن التركيز

الجزيرة يبحث عن التركيز
9 سبتمبر 2024 10:52

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يواصل الجزيرة «عملية البناء» في صفوفه للموسم الحالي، رغم تأهله إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعدما كشفت الخسارة أمام البطائح 1-2، في لقاء إياب الدور الأول، حاجة اللاعبين الشباب لتعلم الدرس من هذه المباريات، وإن كانت الميزة الإيجابية في قدرة «فخر أبوظبي» على تجاوز المرحلة، وسط الغيابات العديدة التي ضربت الفريق في اللقاء.
وأعترف الحسين عموتة مدرب الجزيرة، بأن فريقه غاب عنه التركيز في الدقائق الأخيرة، وقال: «افتقدنا لخط الدفاع بالكامل مع الحارس الذي يتواجد في مهمة وطنية من المنتخب، وبالتالي عملنا على تعويض النقص، كما قمنا بتغييرات اضطرارية، والدفع ببعض لاعبي الأكاديمية الشباب خلال اللقاء، وكان يجب علينا أن نقدم مستوى أفضل، وأن نكون في كامل تركيزنا، ولكن حققنا المطلوب بالتأهل».
وأضاف: «توقعنا أن تكون مواجهة صعبة أمام البطائح، لأنه قدم مستوى طيباً خلال الفترة الماضية، وكنت أتوقع أن هجوم المنافس يسبب لنا بعض المتاعب».
وشهد اللقاء المشاركة الأولى للفرنسي نبيل فقير الذي وُجد في التشكيلة الأساسية للجزيرة، فيما حصد كوليبالي جائزة أفضل لاعب في اللقاء، ليواصل أداءه المتطور هذا الموسم.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الجزيرة
البطائح
الحسين عموتة
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