الشارقة يدرس «البطل الطاجيكي» قبل «موقعة آسيا»



علي معالي (أبوظبي)



بدأ الشارقة دراسة الاستقلال بطل طاجكستان، قبل اللقاء المرتقب بينهما يوم 17 سبتمبر الجاري، في بداية المشوار ضمن المجموعة الثالثة، من دوري أبطال آسيا 2، ويعتبر المنافس غامض نسبياً لـ «الملك»، وبالتالي بدأ الجهاز الفني مبكراً في جمع المعلومات عنه، ويتوجه الشارقة إلى دُوشنبه 15 سبتمبر، للقاء فريق يحمل العديد من الأرقام القياسية في بلاده.

ومنح كوزمين مدرب الشارقة لاعبيه راحة 3 أيام، بعد مباراة خورفكان في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي انتهت بتأهل «الملك» إلى دور الثمانية، ويعود الفريق إلى التدريبات القوية الأربعاء، بصفوف مكتملة، بعد شفاء كل المصابين، ودخولهم في أجواء المنافسة، وهو ما ظهر في اللقاء أمام خورفكان، بوجود شاهين عبدالرحمن، وماجد حسن وباكو ألكاسير، إضافة إلى الوجه الجديد الكرواتي داركو نياشميتش.

ويحتل الاستقلال حالياً المركز الأول وله 42 نقطة، بعد «15 جولة»، وبفارق مريح خوجند «28 نقطة»، والذي ألحق بالاستقلال أول خسارة في «الجولة 15» بنتيجة هدف نظيف.

والاستقلال بطل دوري 2023، برقم قياسي للمرة الـ 12، وهو أيضاً بطل كأس طاجيكستان 2023، برقم قياسي «10 ألقاب»، كما أنه وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين 2015 و2017، والظهور هو السابع له في ثاني أهم بطولات الأندية الآسيوية، ويذكر أن المجموعة الرابعة تضم إلى جانب الشارقة كلاً من سيباهان الإيراني، استقلال طاجكستان، والوحدات الأردني.

من جانب آخر، وصل إلى الشارقة، جيلهيرم بيرو لاعب كورينثيانز البرازيلي، ويلعب له حالياً إيجور كورونادو لاعب الشارقة السابق، ويدربه رامون دياز مدرب النصر الأسبق، وظهر بيرو للمرة الأولى مع كورينثيانز الأول في يوليو 2022، خلال الخسارة 4-0 أمام فلومينينسي في البطولة البرازيلية.

واجه بيرو صعوبة في إثبات نفسه، وانتهى به الأمر بالبقاء، معظم الوقت، على مقاعد البدلاء في عام 2023، وتلقى عرضاً بقيمة 6 ملايين يورو من السد القطري، ورفض كورينثيانز الصفقة، مشيراً إلى أن اللاعب يمكن أن ترتفع قيمته في 2024، وسعى الوداد المغربي ضم اللاعب، إلا أن الشارقة نجح في استقطابه إلى «بيت الملك».