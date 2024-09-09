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الرياضة

مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»

مورجان تُسدل الستار على «النجومية 14»
9 سبتمبر 2024 11:24

 
سان دييجو (أ ف ب)

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أسدلت النجمة الأميركية أليكس مورجان الستار عن مشوارها الكروي اللامع بخوضها مباراتها الوداعية.
وأعلنت المهاجمة البالغة 35 عاماً قرارها بتعليق حذائها، بعد أن كشفت عن حملها بطفلها الثاني.
وشاركت لمدة 13 دقيقة خلال خسارة فريقها سان دييجو وايف أمام نورث كارولينا كاريدج 1-4 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.
وقالت مورجان متوجهة للجمهور بعد المباراة «لقد كانت رحلة رائعة، 
أريد أن أشكر زميلاتي في الفريق اللواتي تحدوني باستمرار كل يوم وجعلوني أفضل، ومررت بالعديد من اللحظات الرائعة في مسيرتي المهنية، ولكن هذه اللحظة الأخيرة التي أشاركها معكم على أرض الملعب سأحتفظ بها إلى الأبد، لذا، أشكركم من أعماق قلبي».
وتُعد مورجان من أشهر لاعبات كرة القدم في العالم، وكانت جزءاً من الجيل الذهبي للمنتخب الأميركي الذي ترك بصمة كبيرة على الكرة النسائية.
لمعت خلال كأسي العالم 2015 و2019، وقادت بلادها للفوز بلقبهما، وكذلك عُرفت بنشاطها خارج الملعب الداعم للمساواة بين الرجال والسيدات في الرياضة.
وسجلت مورجان خلال مسيرة دولية دامت 14 عاماً 123 هدفاً، لتحتل المركز الخامس على قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الأميركي، إضافة إلى إحرازها 53 تمريرة حاسمة.
وخاضت مورجان مباراتها الأخيرة بقميص المنتخب الأميركي في 4 يونيو ضد كوريا الجنوبية فيما جاء هدفها الأخير ضد الأرجنتين في فبراير الماضي في الكأس الذهبية للسيدات.
أما على صعيد الأندية، فازت بلقب الدوري مع بورتلاند عام 2013، كما خاضت تجربتين احترافيتين مع ليون الفرنسي عام 2017، وساعدته على الفوز بالدوري الفرنسي، والكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا، وأخرى مع توتنهام الإنجليزي عام 2020.


 

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