النصر السعودي يعلن «القائمة الآسيوية»



الرياض (د ب أ)



اعتمدت إدارة النصر السعودي قائمة الفريق الأول لكرة القدم النهائية الخاصة بدوري أبطال آسيا للنخبة، التي تضم 30 لاعباً.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية نقلاً عن مصدر خاص: «شهدت القائمة ضم الثلاثي الأجنبي الجديد، البرازيليان ويسلي تيكسيرا، وأنجيلو جابرييل، إضافة إلى الفرنسي محمد سيماكان، فيما لم تضم أسماء عبد الإله العمري، وأمين بخاري، ومشاري النمر، من القائمة الأولية المرسلة الشهر الماضي، بعد مغادرتهم أسوار النادي».

ويواجه النصر فريق الشرطة العراقي الاثنين المقبل، على ملعب الشعب، ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة القارية.