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الرياضة

سينر يعزّز الصدارة في «تصنيف التنس»

سينر يعزّز الصدارة في «تصنيف التنس»
9 سبتمبر 2024 13:38

 
باريس (أ ف ب)

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عزّز الإيطالي يانيك سينر موقعه في صدارة التصنيف العالمي للرجال، بعد فوزه بلقبه الكبير الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى، في حين كان الألماني ألكسندر زفيريف الأكثر تقدماً، وبات ثانياً، رغم خروجه من ربع النهائي.
كما سجّل الأميركي تايلور فريتس، الذي حلّ وصيفاً لسينر، أكبر القفزات، حيث شقّ طريقه إلى المراكز العشرة الأوائل، وأصبح سابعاً، متقدماً خمس مراتب.
وكذلك، تقدم البريطاني جاك درايبر الذي حقّق مفاجأة كبيرة، ببلوغه نصف النهائي، خمسة مراكز، وبات يحتل المركز العشرين عالمياً.
وفيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراز ثالثاً، رغم خروجه المبكر في فلاشينج ميدوز، تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي ودّع من الدور الثالث، مركزين وأصبح رابعاً، وهو الأسوأ له منذ يناير 2023، عندما كان يحتل المركز الخامس.
كذلك، تقدم الأميركي فرانسيس تيافو، الذي وصل إلى دور الأربعة 4 مراكز، ليصبح في المركز الـ 16.
ولدى السيدات، حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف، رغم خروجها المبكر في فلاشينج ميدوز، متقدمة دائماً على البيلاروسية أرينا سابالينكا المتوجة باللقب.
وتقدمت منافستها في النهائي الأميركية جيسيكا بيجولا ثلاثة مراكز وأصبحت ثالثة، فيما تقدمت مواطنتها إيما نافارو التي بلغت نصف النهائي 4 مراكز وباتت ثامنة.
وسجلت الأميركية الأخرى كوكو جوف أكبر تراجع، بعد إخفاقها في الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وباتت سادسة، بتراجعها ثلاثة مراكز.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
كارلوس ألكاراز
نوفاك ديوكوفيتش
أرينا سابالينكا
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