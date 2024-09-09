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الرياضة

البحرين تبحث عن «مفاجأة ثانية»

البحرين تبحث عن «مفاجأة ثانية»
9 سبتمبر 2024 13:50

الكويت (أ ف ب)

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يزور العراق جارته الكويت في مباراة مرتقبة الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2026» في كرة القدم، فيما تبحث البحرين عن مفاجأة ثانية من «العيار الثقيل»، عندما تلاقي اليابان، والسعودية عن التعويض، بعد تعثرها أمام إندونيسيا.
سيكون استاد جابر الأحمد الدولي مسرحاً لـ «كلاسيكو خليجي» يجمع الكويت بضيفها وجارها العراق ضمن المجموعة الثانية التي تشهد مواجهتي عُمان مع كوريا الجنوبية في مسقط وفلسطين مع الأردن في كوالالمبور.
ويتصدر العراق بعد فوزه على عُمان 1-0 بهدف أيمن حسين، فيما تعادلت كوريا الجنوبية مع فلسطين سلباً والأردن مع الكويت 1-1.
وبيعت تذاكر المباراة التي تصل إلى 60 ألفاً بالكامل على نحو ما أعلن الاتحاد الكويتي، بينها 5 آلاف للجمهور الضيف، وشارك كل من البلدين مرة يتيمة في كأس العالم، الكويت عام 1982 أول دولة خليجية، ثم العراق في 1986.
ويفتقد العراق هدافه أيمن حسين الذي تعرض لإصابة خطيرة بصدره خلال الفوز على عُمان الذي حمل توقيعه، نقل على إثرها إلى الكويت بالذات لتلقي العلاج، قد يعوّضه المدرب الإسباني خيسوس كاساس بعلي الحمادي، فيما يبقى مهند علي خياراً متاحاً.
وفي المجموعة عينها، تبحث فلسطين عن مواصلة بدايتها المميزة وانتزاعها تعادلاً سلبياً من عقر دار كوريا الجنوبية رابعة نسخة 2002، عندما تواجه جارتها الأردن في أرضها المفترضة كوالالمبور.
وبعد تحقيقه أول فوز بتاريخه على أستراليا 1-0 في عقر دارها بهدف عكسي متأخر، يستقبل المنتخب البحريني بالرفاع اليابان المنتشية من فوزها الساحق على الصين 7-0، ضمن مجموعة ثالثة نارية تشهد مواجهتي الصين مع السعودية في داليان، وإندونيسيا مع أستراليا في جاكرتا.

تصفيات كأس العالم
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