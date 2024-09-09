دبي تُجهز فرنسا والسعودية وتركمانستان لـ «مونديال الصالات»



دبي (الاتحاد)



دخلت منتخبات فرنسا والسعودية وتركمانستان، معسكرات تدريبية في دبي، استعداداً لخوض كأس العالم لكرة القدم الصالات التي تقام في أوزبكستان من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخباً، وخاضت المنتخبات تدريباتها في صالة شباب الأهلي، كما تواجهت المنتخبات ودياً فيما بينها استعداداً لـ «المونديال».

ويقيم منتخب الأردن لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة معسكره التدريبي في دبي من 14 إلى 21 سبتمبر، لخوض لتصفيات كأس آسيا للشباب، حيث يلعب عدداً من المباريات الودية، ويتطلع الأردن من خلال هذا المعسكر إلى بلوغ أعلى مستويات التحضير للتأهل إلى كأس آسيا 2025 التي تُقام في الصين.

كما يقيم الرفاع الشرقي البحريني معسكره التدريبي في الوصل، استعداداً لخوض المنافسات المقبلة بطموحات وآمال الظهور بصورة أفضل في الموسم الجديد 2024-2025.

وعلى صعيد الألعاب الجماعية، تتواجد في دبي عدد من الفرق السعودية للكرة الطائرة وكرة السلة، حيث يقيم الهلال السعودي حامل لقب الدوري السعودي للطائرة، والنصر السعودي معسكرهما التدريبي استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد الذي ينطلق في السعودية 14 سبتمبر الجاري، كما يقيم الفتح السعودي للسلة معسكره التدريبي في نادي النصر بدبي استعداداً لمنافسات الموسم الذي ينطلق أكتوبر المقبل، وتخوض الفرق عدداً من المباريات الودية مع الأندية المحلية.

وتأتي إقامة معسكرات المنتخبات والفرق في دبي، استمراراً لما تشهده المدينة من إقبال كثيف من المنتخبات والأندية العالمية على إقامة معسكرات تدريبية في دبي بمختلف الرياضات على مدار العام، وذلك بفضل تطور قطاع النقل الجوي في الدولة، وتوفر جميع عوامل النجاح وفي مقدمتها المنشآت الفندقية والرياضية والطبية والسياحية التي توفر للوفود فرصة التدريب والاستمتاع بأجواء المدينة الرائعة.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على العمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها، ومع المنظمين، لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية، نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية، وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة، إلى جانب روعة الطقس، وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.