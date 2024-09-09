«أبوظبي لألعاب المضرب» يتوج الفائزين في الريشة الطائرة



أبوظبي (وام)



اختتمت بطولة نادي أبوظبي الأولى لألعاب المضرب المفتوحة للريشة الطائرة، التي أقيمت منافساتها على صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وشهدت مشاركة 279 لاعباً ولاعبة في 16 فئة، وأحرز عبد العزيز محمد وفطيم الظهوري المركز الأول في فئة تحت 17 سنة للمواطنين والمواطنات، وأديثيا كيرين وميثا عمر المركز الأول أيضاً في الفئة نفسها للمقيمين والمقيمات، وفاز مايد طارق ولجين أبوسالم بالمركز الأول لفئة المواطنين والمواطنات تحت 15 سنة، ونيثن باركاش وسانسكريثي إيرانيكاتوبارامبث المركز الأول بالفئة نفسها للمقيمين والمقيمات.

كما فاز محمد آل علي وحياة خليفة بالمركز الأول لفئة المواطنين والمواطنات تحت 13 سنة، وجوناثان لي ثاراكان وانانيا قانيش بالمركز الأول بالفئة نفسها للمقيمين والمقيمات، وتصدرت غدير الظاهري الفئة المفتوحة للمواطنات، وزينب سراج الفئة نفسها للمقيمات.حضر فعاليات البطولة وتوج الفائزين نورة الجسمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن المنهالي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وعدد من أعضاء الاتحاد والنادي.